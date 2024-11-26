Депутат АдГ назвал отказ Шольца передавать Киеву Taurus предвыборным маневром

Евгений (Ойген) Шмидт отметил, что любые попытки дальше поддерживать конфликт поставками оружия только затягивают его

БЕРЛИН, 25 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц многое обещал в ситуации вокруг Украины, но впоследствии менял свою позицию, поэтому в свете предвыборной борьбы в ФРГ серьезно относиться к его обещанию не передавать Киеву ракеты Taurus не стоит. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) Евгений (Ойген) Шмидт.

"Шольц много чего обещал и впоследствии менял свою позицию", - сказал он, напомнив о ситуации с передачей танков Leopard, которые канцлер в итоге поставил Киеву после длительной дискуссии. Шмидт указал на то, что Шольц намерен снова выдвинуть свою кандидатуру на пост главы правительства от Социал-демократической партии Германии (СДПГ). "Поэтому все, что он сейчас говорит, - это предвыборная риторика - [он пытается] на фоне остальных партий представить себя "канцлером мира". И действительно, в этом есть своя логика, ведь большинство немцев выступают за деэскалацию", - считает депутат от АдГ.

"Он пытается тем самым набрать себе очки, чтобы хоть чем-то отличаться от того же самого [председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха] Мерца. То есть все это, видимо, часть предвыборной стратегии СДПГ", - отметил депутат. "Серьезно относиться к этому не стоит", - добавил он.

Позиция АдГ

"Позиция нашей партии была и остается неизменной - это прекращение поставок [Киеву] любого оружия и поиск дипломатического решения", - продолжил Шмидт. "Когда нам говорят, что достигнуть мира дипломатическим путем невозможно, это все чепуха, потому что в 2022 году [в Стамбуле], как мы все прекрасно знаем, договоренности были практически достигнуты, но под давлением США и Великобритании они были отвергнуты", - напомнил парламентарий. "Обе стороны были готовы к компромиссам", - указал он.

"Дипломатические договоренности возможны, но необходимо приложить для этого все усилия. Любые попытки дальше поддерживать конфликт поставками оружия только затягивают его, и в итоге гибнут люди", - констатировал Шмидт.

В ответ на просьбу дать оценку решению США одобрить удары вглубь РФ своими ракетами он высказал мнение, что "уходящая администрация [Джо] Байдена, скорее всего, тем самым пытается максимально осложнить возможности для договоренностей с РФ". Шмидт отметил, что "сразу же после [президентских] выборов [в США] прозвучала агрессивная риторика, до этого Байден сторонился таких шагов".

"Это абсолютно безответственно", - считает он. "И дальше звучат агрессивные заявления в адрес РФ вместо попыток каким-то образом договориться", - подытожил депутат Бундестага.

К дискуссии поставках Taurus

Киев давно просит у Берлина ракеты Taurus. Они считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет больше - около 500 км. Шольц неоднократно отвергал возможность поставок Украине Taurus и заявлял, что передача подобных систем вооружения повлечет за собой серьезный риск эскалации.

Дискуссия о необходимости поставок Taurus снова разгорелась в Германии после решения США одобрить удары с территории Украины вглубь РФ тактическими баллистическими ракетами ATACMS. Передачу Taurus поддерживают как лидеры ХДС Мерц и Свободной демократической партии Кристиан Линднер, так и вице-канцлер, глава Минэкономики Роберт Хабек, глава МИД Анналена Бербок.