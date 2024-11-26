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ТАСС

Китай запустил два спутника оптического наблюдения Земли

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Старт ракеты-носителя «Чанчжэн-2C»
Старт ракеты-носителя «Чанчжэн-2C».
Источник изображения: OurSpace

Аппараты уже вывели на заданную орбиту, сообщает Центральное телевидение Китая

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. Китай запустил спутники оптического наблюдения "Сывэй-Гаоцзин-20-3" и "Сывэй-Гаоцзин-20-4" с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2-си" с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны.

Пуск, сообщило Центральное телевидение Китая, был произведен в 07:39 по пекинскому времени (02:39 мск). Спутники уже выведены на заданную орбиту.

Китайское телевидение не сообщает подробности о запуске аппаратов, отмечая лишь, что это был 547-й пуск с помощью ракет-носителей серии "Чанчжэн".

Известно, что спутники "Сывэй-Гаоцзин" принадлежат коммерческой компании China Siwei Survey and Mapping Technology - дочерней фирме Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники. Аппараты предоставляют данные оптического наблюдения Земли, используемые для топографической съемки и картографирования, предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий, а также для мониторинга ситуации на море. 

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Страны
Китай
Компании
CASC
Проекты
Чанчжэн
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