«Способен превзойти российские танки»: в западной прессе оценили боевой потенциал ОБТ Challenger 3

Источник изображения: topwar.ru

Программа модернизации ОБТ Challenger 2 до уровня Challenger 3, реализуемая в интересах британской армии, призвана существенно нарастить возможности бронетанковых сил страны, что, как полагают в командовании, позволит им успешно противостоять машинам ВС РФ.

Challenger 3 способен превзойти усовершенствованные российские танки, в том числе Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М

- отмечается в издании Army Recognition.

Как указывается, благодаря значительному улучшению вооружения, защиты и мобильности Challenger 3 представляет собой значительный шаг вперёд по сравнению со своим предшественником, Challenger 2, который участвовал в боевых действиях на Украине и продемонстрировал необходимость модернизации для адаптации к современной танковой войне.

Как полагает автор, одним из наиболее значительных усовершенствований является вооружение Challenger 3. Новый танк будет оснащён 120-мм гладкоствольной пушкой L55A1 от Rheinmetall, которая заменит прежнее нарезное орудие. Это позволит использовать различные современные боеприпасы, в том числе осколочно-фугасные снаряды с программируемым подрывом типа HEAB.

Они обеспечивают «превосходную огневую мощь, способную пробивать усовершенствованную композитную и динамическую броню российских танков, таких как Т-90М и Т-80БВМ

- говорится в издании.

Как пишет автор, максимальная эффективная дальность стрельбы из орудия превысит 4 км, что обеспечит значительное преимущество в сравнении с Т-72Б3М и Т-80БВМ, которые эффективно работают на расстоянии 3–3,5 км. По его словам, Т-90М, оснащённый более совершенной СУО, также может поражать цели на дистанции примерно 4 км, но в отличие от него Challenger 3 получит тактическое преимущество за счет использования программируемых боеприпасов.

В части защиты Challenger 3 получил современную модульную композитную броню и КАЗ, способный, как указывается в издании, перехватывать такие средства поражения как ПТУР 9М119 «Рефлекс», используемые на Т-90М. Модернизированная пассивная броня Challenger 3 также обеспечивает надёжную защиту от противотанковых боеприпасов.

Источник изображения: topwar.ru

При этом Challenger 2 полагается исключительно на пассивную броню, которая показала на Украине свою уязвимость перед современным противотанковым оружием, в том числе перед беспилотниками и ракетами, наносящими удар сверху

- отмечается в западной прессе.

По словам автора, особое внимание при модернизации Challenger 2 было уделено повышению мобильности за счет усиленной трансмиссии, улучшенной подвески и более эффективной системы охлаждения. Максимальная скорость Challenger 3 оценивается в 60 км/ч, что сопоставимо с Т-90М и выше, чем у Т-72Б3 (50 км/ч). Challenger 3 также может похвастаться высокой скоростью заднего хода в 25 км/ч, в то время как у Challenger 2 она составляет 10 км/ч, а у T-72Б3 – 4-5 км/ч.

Повышенная мобильность гарантирует, что Challenger 3 сможет быстро и эффективно маневрировать на поле боя, получая тактическое преимущество

- говорится в издании.

Challenger 3 оснащен оцифрованной башней и СУО на базе ИИ, что позволяет ему быстрее обнаруживать цели и следить за ситуацией на поле боя.

Уроки, извлеченные из развертывания Challenger 2 на Украине, подчеркнули необходимость модернизации танка, необходимой для эффективного противодействия усовершенствованному российскому парку ОБТ

- делает вывод автор.

Испытания Challenger 3 стартовали в начале 2024 года и продолжатся в 2025 году. Всего британская армия планирует модернизировать 148 Challenger 2 до нового стандарта.