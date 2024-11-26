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Военное обозрение

The Economist: Российское командование готовит наступление на новом направлении

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Источник изображения: topwar.ru

Россия готовит новое масштабное наступление на Запорожском направлении, собрав мощную группировку. Об этом сообщает журнал The Economist со ссылкой на украинскую разведку.

По данным британского издания, российское командование готовит новое наступление, теперь в Запорожской области. Украинский Генштаб об этом знает и срочно возводит линии обороны, причем не такие, как на Донбассе, а основательные в несколько линий. Они расходятся кругами от областного центра города Запорожье. По подсчетам украинской разведки, на сегодняшний день в состав российской группировки входит не менее 130 тысяч солдат.

Украинский представитель предупреждает, что вскоре в бой могут быть брошены 130 000 российских солдат.

— пишет издание.

Украинское командование учло прошлые ошибки и готовится к боям, выстраивая многоуровневую оборону с минными полями, инженерными заграждениями и капитальными укреплениями. При этом существует большая вероятность, что российские войска могут просто обойти линии обороны ВСУ, зайдя через Днепропетровскую область, где с линиями обороны совсем плохо.

Ранее в оперативном командовании «Юг» ВСУ заявили, что новое наступление ВС России может начаться в любой момент, сосредоточенных на Запорожском направлении сил и средств для этого вполне хватает. В то же время командование ВС России не форсирует событий, проводя разведки боем на различных участках.

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Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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