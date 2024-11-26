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Вестник Мордовии

КНДР снова показала свою самую совершенную и вторую по дальнобойности САУ

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Источник изображения: Фото: ЦТАК

В столице КНДР - Пхеньяне на выставке вооружений "Развитие дела обороны государства - 2024" вновь показали самую совершенную свою 155-мм самоходную артиллерийскую установку, известную как "Чучхе-107". В СМИ она ранее фигурировала под западным обозначением М2018.

Известная, что эта САУ, по всей видимости, является второй по дальнобойности в Корейской народной армии. Первая - 170-мм "Чучхе-по" (М1989 "Коксан"), способная бить активно-реактивными снарядами на 60000 метров. "Чучхе-107" имеет, как предполагают, дальность не менее 40000 метров. Но при этом она должна быть гораздо скорострельнее.

Интересно, что у "сто седьмой" в верхней лобовой делали корпуса видны два люка - как у российской "Коалиции-СВ", хотя башня обитаема.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Так, видно, что на ней стоят датчики, фиксирующие лазерное излучение противника. Они сопряжены с гранатометными установками, отстреливающими защитные гранаты, для создания аэрозольных облаков. Видна антенна спутниковой навигации и спаренная внешняя установка, состоящая из 30-мм автоматических гранатометов.

Считается, что "Чучхе-107" по своим тактико-техническим характеристикам отвечает самым современным требованиям.

Роман Катков

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
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