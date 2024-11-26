Economist: многие украинские военные готовы к территориальным уступкам РФ

Военнослужащие ВСУ устали от конфликта, пишет газета

ЛОНДОН, 25 ноября. /ТАСС/. Многие военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовы согласиться на прекращение огня и территориальные уступки в пользу России. Об этом сообщил британский журнал The Economist со ссылкой на украинских военных.

Согласно информации издания, в ВСУ допускают скорое отступление сразу на нескольких направлениях, что вкупе с "систематической слабостью Украины" сказывается на "моральном состоянии бойцов на передовой". Как отметил журнал, некоторые украинские военнослужащие на фоне отсутствия перспективы ротации на фронте или демобилизации начинают допускать мысль о том, что "прекращение огня может быть единственным выходом" из конфликта.

В частности, офицер с позывным Чеченец рассказал The Economist, что сейчас в его подразделении 70% военнослужащих готовы "отдать территории". Главной причиной называется усталость от конфликта.