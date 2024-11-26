Пять потенциальных клиентов Су-57: спрос на российский истребитель пятого поколения от Алжира до Вьетнама (Military Watch Magazine, США)

Сегодня в мире производится лишь три истребителя пятого поколения, пишет MWM. Российский Су-57 пользуется большим спросом за границей. Одна из причин привлекательности — уникальный уровень боевых испытаний, которые он прошел на украинском театре военных действий.

Первый российский истребитель пятого поколения Су-57 (по классификации НАТО: Felon или "Уголовник") все активнее продвигается на экспорт. Сегодня на производстве во всем мире находится лишь три истребителя этого поколения, и Су-57 может предложить клиентам ряд передовых возможностей воздушной войны. Привлекательность истребителя для иностранных клиентов значительно возросла благодаря совершенно уникальному уровню боевых испытаний, которые он прошел на украинском театре военных действий.

Там он выполнял широкий спектр задач от подавления ПВО, воздушных боев и операций в сильно защищенном воздушном пространстве противника до точных ударов с использованием ракет как из внутреннего отсека, так и на внешней подвеске. Это особенно важно, поскольку высокопоставленные источники из заинтересованных стран, включая Индию, специально подчеркнули необходимость оценить службу самолета в ВКС России перед размещением заказов. На авиасалоне в Чжухае 13 ноября генеральный директор российского "Рособоронэкспорта" Александр Михеев подтвердил, что фирма "уже подписала первые контракты на Су-57″, вызвав массу домыслов о том, кто же мог стать первым заказчиком. Ниже приводится оценка пяти самых вероятных покупателей Су-57 и их требований.

Алжир

Алжир продемонстрировал явный интерес к приобретению истребителей Су-57: алжирские военные чиновники в последние годы были замечены с моделями истребителя, а в 2020 году в министерстве обороны страны был повешен коллаж с его изображением. Сообщается, что первая партия истребителей должна заменить модернизированные перехватчики МиГ-25 (по классификации НАТО: Foxbat или "Летучая лисица"), снятые с вооружения в июне 2022 года. Масштабные инвестиции в расширение производственных линий позволят Москве к 2027 году перевыполнить план по 76 истребителям, заказанным Министерством обороны России. Это говорит о том, что договоренность об экспорте была достигнута уже некоторое время назад. Алжир уделяет пристальное внимание своим возможностям воздушной войны с момента нападения НАТО на соседнюю Ливию в 2011 году, а в последнее время продолжает наращивать расходы на оборону на фоне эскалации угроз со стороны членов альянса и их региональных партнеров.

Алжир давно приобретает передовую российскую военную техники прежде других иностранных клиентов: начиная с целого парка МиГ-25, собранного с 1978 года, и заканчивая системой ПВО "Панцирь-СМ", приобретенной в 2018 году. Если ранее важными российскими клиентами были целых семь арабских республик (плюс Сирия, Ирак, Египет, Йемен, Судан и Ливия), то сегодня Алжир остается единственным, кого не коснулось западное вмешательство. Это обстоятельство, в свою очередь, подпитывает консенсус, что он может стать следующей целью. Благодаря потенциалу дальнейших закупок сверх первоначальной эскадрильи, улучшенный Су-57М сможет уже в 2030-х годах конкурировать с китайским J-35 на замену Су-30МКА и МиГ-29, составляющим костяк алжирского флота.

Индия

ВВС Индии долгое время считались ведущим заказчиком Су-57 — во многом благодаря давним закупкам известных российских и советских истребителей. Индия первой приобрела советские истребители четвертого поколения МиГ-29 в 1982 году, а до этого в течение многих лет эксплуатировала все модернизированные варианты МиГ-21 и МиГ-23. В 2002 году она первой приобрела российские истребители поколения "4+" Су-30МКИ — что характерно, на тот момент превосходившие те, что были на службе ВВС России. Глубоко модифицированный истребитель первым из экспортных вариантов получил радар Н-011М с фазированной решеткой с Су-37, управляемое переднее оперение с Су-35, а также двигатели АЛ-31ФП и сопла с вектором тяги. Ранее Индия была партнером в разработке Су-57 и должна была получить часть технологий как совладелица программы, но в итоге вышла из сделки, которую многие сочли чересчур смелой.

Индия по-прежнему проявляет живой интерес либо к лицензионному производству, либо к готовым закупкам Су-57. В частности, сообщается, что переговоры о лицензионном производстве ведутся с февраля 2023 года. Страна приобрела более 270 Су-30МКИ, и с учетом того, что действующий истребительный парк значительно уступает запланированному Министерством обороны Индии, масштабное приобретение Су-57 может восполнить дефицит. Примечательно, что высокие затраты на производство Су-30МКИ в Индии и внедрение ряда иностранных технологий сделали их стоимость сопоставимой с новыми истребителями пятого поколения. Таким образом, закупки готовых Су-57 у России могут оказаться выгодным приобретением. Ожидается, что потребность в истребителях пятого поколения будет расти, поскольку Китай продолжает быстро расширять свой флот и экспортировать истребители пятого поколения в Пакистан. Более того, что он может представит истребитель шестого поколения уже в 2030-х.

Вьетнам

Сегодня истребительный флот Вьетнама состоит исключительно из советских и российских самолетов, а его сухопутные войска, флот и сеть ПВО также в огромной степени зависят от российских поставок. Поскольку страна столкнулась как с территориальными претензиями Китая, так и критикой Западного блока из-за ряда внутренних и внешних политических вопросов, ожидается, что Ханой продолжит подчеркивать важность оборонных связей с Россией. Ожидается, что вьетнамские ударные истребители Су-22 и истребители завоевания превосходства в воздухе Су-27 будут заменены примерно к 2030 году. При этом истребители Су-30МК2 все сильнее устаревают а фоне современных китайских, западных и даже тайских истребителей поколения "4+", включая J-16 и Gripen E, не говоря уже об истребителях пятого поколения.

Су-57 считается самым вероятным выбором Вьетнама для модернизации флота, поскольку его выдающаяся дальность полета позволит ему патрулировать спорные воды в Южно-Китайском море. Руководствуясь этими соображениями, Вьетнам последовательно отказывался приобретать истребители с меньшей дальностью полета — в том числе МиГ-29. Широкий профиль самолета позволит ему заменить как Су-22, так и Су-27, и таким образом повысить унификацию флота, снизив количество классов истребителей на вооружении до двух. Первые сообщения о том, что вооруженные силы Вьетнама планируют приобрести от 12 до 24 самолетов Су-57 примерно с 2030 года, появились в середине 2017 года во вьетнамской газете Dat Viet. В начале января 2019 года эта тема получила развитие.

Индонезия

В мае 2024 года посол Индонезии в России Хосе Таварес подтвердил, что контракт на сумму 1,14 миллиарда долларов, подписанный на приобретение 11 истребителей Су-35С остается в силе. Он подчеркнул, что контракт был "приостановлен", дабы избежать "потенциальных неудобств", однако Джакарта ждет, когда ситуация станет "более приемлемой", чтобы вернуться к его реализации. Индонезия разместила первый заказ на российские истребители Су-27 в 1997 году, приобретя небольшой флот из десяти Су-27 и Су-30 с 2003 по 2010 год, а затем еще шесть Су-30МК2 в 2013 году. Страна стремилась сохранить нейтралитет в развернувшемся конфликте между Китаем и США.

Вкупе с нежеланием Вашингтона поставлять высококлассные самолеты это обстоятельство делает приобретение истребителей пятого поколения у двух ведущих держав маловероятным. Приобретение F-35 соседними Сингапуром и Австралией параллельно с развертыванием в регионе китайских и американских истребителей пятого поколения повысило вероятность, что все сильнее отстающих технологически Су-35 окажется недостаточно для обеспечения безопасности воздушного пространства Индонезии. Поскольку Джакарта продолжает укреплять оборонные связи с Россией, сигнализируя о новых запросах на поставку вооружений и проводя беспрецедентные учения, остается значительная вероятность, что страна предпочтет новые Су-57 старым Су-35. Почву для этого заложили масштабные усилия по защите экономики Индонезии от санкций: страна сможет совершать такие покупки, не считаясь с угрозами Запада в наказание начать экономическую войну.

Северная Корея

Должностные лица Северной Кореи уже несколько лет проявляют интерес к современным российским истребителям, а в сентябре 2023 года осмотрели мощности на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре под Владивостоком (так в оригинале — в действительности Комсомольск-на-Амуре находится в Хабаровском крае, прим. ИноСМИ), где производятся Су-35 и Су-57. Пилотируемая боевая авиация — одна из немногих областей, где мощный военно-промышленный комплекс КНДР не может удовлетворить внутренних нужд. Страна не может приобретать новые российские истребители с начала 2000-х годов из-за введенного Совета Безопасности ООН эмбарго на поставки оружия. Однако поскольку Москва все сильнее опирается на Пхеньян в текущих военных усилиях на Украине и противостоянии с НАТО, а также извлечет серьезную выгоду из укрепления ВВС стратегических партнеров, вероятность экспорта Су-57 страной возросла. Возможные лазейки в текущем эмбарго ООН на поставки оружия Пхеньяну, которыми Москва может воспользоваться для налаживания экспорта истребителей, подробно изучил ведущий эксперт по безопасности Северной Кореи Эй Би Абрамс в январе. При этом не исключено формирование совместных подразделений с участием российского персонала, чтобы формально поставки не считались экспортом.

В октябре 2024 года источники в правительстве Южной Кореи сообщили, что северокорейские летчики в предыдущем месяце были командированы во Владивосток, — это повышает вероятность, что они уже начали обучение на передовых истребителях. Поскольку северокорейские источники выразили тревогу насчет развертывания F-35 в Южной Корее и Японии, приобретение Су-57 в поддержку постоянно совершенствующихся наземных систем ПВО станет эффективным средством противодействия. Если ранее эмбарго ООН было основным фактором, исключавшим Пхеньян из числа ведущих потенциальных клиентов России, то вновь обретенная готовность Москвы закрыть на него глаза или найти в нем лазейки распахивает для Северной Кореи окно для приобретения Су-57. В зависимости от размера доходов от экспорта оружия в Россию закупки могут оказаться весьма значительными.