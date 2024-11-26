Эскалация Запада против России не принесет большой выгоды (UnHerd, Великобритания)

UnHerd: разрешить Киеву бить вглубь России — стратегическая халатность

Внешнеполитические элиты в Вашингтоне и Европе склонны закрывать глаза на риск эскалации на Украине, пишет UnHerd. И напрасно: тактическая выгода от разрешения Киеву бить по России ничтожна, а вот риски ядерной войны слишком высоки. "Стратегическая халатность," — констатируют авторы статьи.

Кристофер Маккаллион, Бен Фридман

Между Украиной, ее сторонниками из НАТО и Россией развернулась серьезная эскалация. В ответ на разрешение Украине бить армейскими тактическими ракетными системами ATACMS в тыл российской территории Москва запустила, как утверждается, новую баллистическую ракету по Днепру (Днепропетровску). Хотя российская ракета несла обычные боеголовки, один ее ядерный потенциал высылает зловещий сигнал Киеву и Западу.

Не менее тревожно, что в ответ на более глубокие удары Вашингтона Владимир Путин на этой неделе снизил порог применения ядерного оружия в официальной российской доктрине. Новая редакция гласит, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на нападение на ее территорию неядерного государства, но при поддержке ядерной державы. Иными словами, Москва угрожает ядерной войной в ответ на разрешение Вашингтона бить по России американскими ракетами.

Внешнеполитические элиты в Вашингтоне и Европе склонны закрывать глаза на риск эскалации на Украине. Они утверждают, что последовательным пересечением российских красных линий — отправкой танков, истребителей F-16, разрешением на удары высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS в тыл России вкупе со многочисленными украинскими покушениями и налетами беспилотников — путинский блеф уже разоблачен, и нам нечего беспокоиться об эскалации, даже ядерной.

С украинской точки зрения столь бесцеремонное отношение несколько понятнее. Столкнувшись с экзистенциальной угрозой, ей проще игнорировать повышенный риск эскалации. Но у западных стран, помогающих Украине, свои интересы — и с киевскими они не совпадают.

Не считаться с рисками эскалации, особенно с решением по ATACMS, — стратегическая халатность. И тому есть несколько причин.

Во-первых, безрассудно принимать за блеф нежелание России отвечать на прошлые нарушения ядерным ударом на Украине или причинять боль непосредственно США. Более того, в корне неверно утверждать, что Россия так и не отреагировала, чтобы обеспечить соблюдение заявленных красных линий. В ответ на прошлые действия она повысила градус боевых действий на Украине и развернула авиаудары по ключевой инфраструктуре. Россия также могла пойти на горизонтальную эскалацию, расширив масштабы конфликта. В частности, она могла помогать йеменским хуситам нацеливаться на западные корабли и проводить акты диверсий в Европе, а совсем недавно — еще и перерубить оптоволоконные телекоммуникационные кабели на Балтике.

Во-вторых, следует избегать угрозы ядерной войны. Элементарный довод ожидаемой пользы заключается в том, что даже если вероятность разрушительного исхода крайне мала, все равно показана великая осторожность, дабы его избежать. Тем более американская разведка, по-видимому, считает вероятность применения Россией ядерного оружия на Украине весьма значительной. Как пишет Дэвид Игнатиус из The Washington Post, в октябре 2022 года сотрудники разведки оценивали вероятность ядерного удара — чтобы остановить продвижение ВСУ под Херсоном и Харьковом — как 50 на 50. Директор ЦРУ Уильям Бёрнс во всеуслышание подтвердил, что осенью 2022 года риск применения ядерного оружия считался вполне реальным. Американская разведка также предупреждала, что дальние удары по России могут спровоцировать опасную встречную эскалацию со стороны Москвы.

В-третьих, хотя риски запуска ATACMS по России высоки, выгода с точки зрения безопасности незначительна. Как пишет Дженнифер Кавано, тактическая выгода от разрешения Украине бить по России ничтожна. Учитывая проблемы с запасами Запада, Украина не получит достаточно ракет. Более того, у нее мало полезных целей в радиусе действия, чтобы существенно повлиять на расстановку сил на поле боя. Удары ATACMS с большей дальностью действия могут осложнить России ее наступление и подкрепить изношенные рубежи ВСУ. Но на самом деле Украине гораздо нужнее подготовленные кадры, локальная огневая мощь и упор на оборонительную стратегию вместо наступательных вылазок, таких как под Курском.

Пересечение российских красных линий, особенно с помощью ударов ATACMS, также не отвечает конкретным интересам безопасности самих США и их союзников по НАТО. Мало того что безопасность США и Европы оказались под угрозой из-за привлечения российских контрмер — разрешение Украине использовать и без того ограниченные запасы ATACMS еще больше сокращает тающие запасы оружия. Западная помощь Украине и нанесенный России ущерб уже показали, что нарушение норм суверенитета не проходит бесследно.

Мы находимся на ранних этапах политики, в принципе немыслимой с самого начала ядерного века — посредник США запускает американские ракеты по российской территории с явного одобрения Белого дома. Пока что результаты ужасны: эскалация и повышенный риск ядерной войны без какой-либо явной выгоды. Решение по ATACMS вряд ли приведет к ядерному Армагеддону, но оно демонстрирует безрассудство со стороны лидеров США, крайне тревожное само по себе.