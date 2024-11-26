Economist: Украина выполнила план мобилизации примерно на две трети

В Киеве опасаются, что к весне ситуация "может стать непоправимой", отметил журнал

ЛОНДОН, 24 ноября. /ТАСС/. Проблемы Вооруженных сил Украины на фронте усугубляются из-за нехватки личного состава, в то время как кампания по мобилизации едва ли выполнена даже на две трети от исходной цели. Об этом сообщил британский журнал The Economist со ссылкой на украинских военнослужащих и чиновников.

По его данным, в Киеве опасаются, что к весне ситуация с мобилизацией "может стать непоправимой". При этом, помимо темпов мобилизационных мероприятий, на Украине имеется "еще более крупная проблема в виде качества новобранцев". Отмечается, что призванные в войска украинцы "в своем большинстве либо слишком стары, либо не мотивированы и не могут приносить пользу".

Командир одного из батальонов с позывным Лес рассказал журналу, что большая часть новобранцев в его формировании - это люди старше 45 лет. "Мне присылают парней старше 50 лет с записками от врачей, что они слишком не здоровы для того, чтобы служить, - сообщил украинский офицер. - Порой мне кажется, что я управляю детским садом, а не боевым подразделением".

Журналист издания, в частности, посетил один из центров подготовки украинских новобранцев, где пообщался с 51-летним Григорием из Полтавской области, который был призван, несмотря на зрение минус девять. В беседе с журналистом The Economist он рассказал, что был удивлен призывом в армию и не справляется с физическими нагрузками.