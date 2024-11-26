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ТАСС

Фицо заявил, что продолжение конфликта ослабит Украину

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Запад желает продолжения конфликта, отметил премьер-министр Словакии

БРАТИСЛАВА, 24 ноября. /ТАСС/. Продолжение военного конфликта на Украине приведет к ослаблению этой страны. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении к согражданам, выложенном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Любое продление этой войны <...> будет вести лишь к ослаблению Украины", - сказал премьер. Запад, по его словам, бесспорно, желает продолжения конфликта.

Фицо осудил использование ракет западного производства для ударов с украинской территории вглубь РФ. Это, как он сказал, является очевидным доказательством заинтересованности Запада в продлении конфликта и ослаблении России - цели, которой, по его словам, нельзя достичь. Словацкий премьер призвал к скорейшему началу переговоров о мирном урегулировании на Украине.

Фицо подчеркнул, что его правительство будет проводить "суверенную политику, ориентированную на все четыре стороны света". Он высказался за активизацию сотрудничества республики с Китаем. Словакия, по его словам, не будет участвовать в реализации возможных европейских программ финансирования военной помощи Киеву. "Военная помощь Украине должна оставаться вопросов отдельных стран Евросоюза, как это [происходит] сейчас", - отметил глава правительства. 

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