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ТАСС

Советник Хаменеи Велаяти заявил, что Запад пожертвовал Украиной

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Пожар на подстанции в Киеве
Пожар на подстанции в Киеве.
Источник изображения: © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Али Акбар Велаяти пояснил, что Киев "принесли в жертву западным политическим целям"

ДУБАЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Западные страны пожертвовали Украиной, спровоцировав конфликт на территории постсоветской республики ради своих политических интересов. Об этом заявил Али Акбар Велаяти, являющийся советником верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

"Украина - самый яркий пример. <…> Запад поставил амбициозного лидера, не знающего международных реалий, чтобы спровоцировать Россию", - приводит слова Велаяти агентство IRNA.

По его словам, постсоветскую республику "принесли в жертву западным политическим целям". Как подчеркнул Велаяти, ситуация на Украине "меняется в пользу России".

Советник иранского лидера также отметил, что западные стратегии подразумевают участие в прокси-войнах со своими соперниками вместо прямого вступления к конфликт. Он упомянул и перспективы снижения помощи Киеву со стороны Вашингтона при новой администрации США в 2025 году.

Республиканец Дональд Трамп на состоявшихся 5 ноября выборах президента США одержал победу над представительницей демократов Камалой Харрис. Его инаугурация состоится 20 января 2025 года. 

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