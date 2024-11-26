Советник Хаменеи Велаяти заявил, что Запад пожертвовал Украиной

Пожар на подстанции в Киеве.

Али Акбар Велаяти пояснил, что Киев "принесли в жертву западным политическим целям"

ДУБАЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Западные страны пожертвовали Украиной, спровоцировав конфликт на территории постсоветской республики ради своих политических интересов. Об этом заявил Али Акбар Велаяти, являющийся советником верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

"Украина - самый яркий пример. <…> Запад поставил амбициозного лидера, не знающего международных реалий, чтобы спровоцировать Россию", - приводит слова Велаяти агентство IRNA.

По его словам, постсоветскую республику "принесли в жертву западным политическим целям". Как подчеркнул Велаяти, ситуация на Украине "меняется в пользу России".

Советник иранского лидера также отметил, что западные стратегии подразумевают участие в прокси-войнах со своими соперниками вместо прямого вступления к конфликт. Он упомянул и перспективы снижения помощи Киеву со стороны Вашингтона при новой администрации США в 2025 году.

Республиканец Дональд Трамп на состоявшихся 5 ноября выборах президента США одержал победу над представительницей демократов Камалой Харрис. Его инаугурация состоится 20 января 2025 года.