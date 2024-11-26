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ТАСС

Politico: Маск может добиться от Трампа выделения миллиардов долларов для SpaceX

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Илон Маск. Фото: David Swanson / Reuters
Илон Маск. Фото: David Swanson / Reuters.

Миллиардеры Илон Маск и Джефф Безос "ведут ожесточенное соперничество за превосходство в освоении космоса", отметило издание

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Конкуренты Илона Маска в аэрокосмической отрасли опасаются, что он сможет получить государственное финансирование на миллиарды долларов для своей компании SpaceX благодаря близости к избранному президенту США Дональду Трампу. Об этом говорится в статье, опубликованной в американской газете Politico.

Как в ней констатируется, миллиардеры Маск и Джефф Безос "ведут ожесточенное соперничество за превосходство в освоении космоса". Согласно оценке газеты, Blue Origin Безоса является "ближайшим соперником" SpaceX среди американских компаний, хотя и "сильно отстает от нее". "Возвращение Дональда Трампа в Белый дом может помочь взлету Маска", - подчеркивает издание.

В публикации заостряется внимание на том, что после выборов Маск "неделями проводит время в компании Трампа в [поместье республиканца] Мар-а-Лаго" в штате Флорида. Как сообщается в статье, "в космической отрасли опасаются, что близость Маска к Трампу может позволить ему заполучить преимущество в гонке в космосе, перенаправив государственное финансирование на миллиарды долларов в сторону SpaceX". "Главная угроза для соперников SpaceX состоит в том, что Маск попытается создать монополию в частной космической отрасли", - отмечается в материале.

"Люди обеспокоены [и думают о том], может ли что-то ему в этом помешать", - приводятся в статье слова лоббиста, работающего в аэрокосмической отрасли. По его мнению, Трамп и Маск относятся к числу "самых непредсказуемых в мире людей". По сведениям издания, Маск может, используя влияние на Трампа, попытаться "вытеснить конкурентов или добиться назначения своих союзников на важные государственные должности, в том числе на пост главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства".

Маск активно поддерживал предвыборную кампанию республиканца Трампа. На состоявшихся 5 ноября президентских выборах Трамп нанес поражение кандидату от демократов Камале Харрис. Его инаугурация состоится 20 января 2025 года. Трамп заявил, что Маск наряду с бизнесменом Вивеком Рамасвами возглавит новое ведомство, которое будет заниматься повышением эффективности правительства и борьбой с бюрократией. 

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