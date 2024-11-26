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Вестник Мордовии

Высочайшая точность "Орешника" обеспечена российским прорывом в технологиях

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Российская военная промышленность традиционно является мировым лидером в разработке ракетных систем класса "земля-земля" различной дальности. Даже в самые тяжелые годы у нас в стране продолжалось создание такого оружия.

Боевые испытания "Орешника" еще раз подтвердили: отечественные технологии в этом направлении опережают все, что имеется в вооруженных силах зарубежных государств.

Всё, что касается этой отечественной оборонной новинки, сейчас является тайной. Тем не менее, по открытым публикациям можно понять, какой технологический прорыв достигнут нашими конструкторами и производственниками, например, в области точности попадания.

Проследим, как менялись такие характеристики с середины 70-х годов на примере таких известных отечественных изделий, как "Точка", "Точка - У", "Ока" и "Искандер".

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

"Точка" (Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. Санкт-Петербург)

Так, на "Точке", принятой на вооружение в 1976 году, круговое вероятное отклонение (КВО) от точки прицеливания, по данным, имеющимся в Сети, составляло до 165 м на дальности 35 км и 235 м на дальности 70 км.

В 1989 году на вооружение поступила "Точка-У" с дальностью действия - 120 км. На выставке в Абу-Даби в 1993 году были проведены реальные боевые стрельбы. КВО составило от нескольких до полусотни метров.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

"Ока" (Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. Санкт-Петербург)

Оперативно-тактическая ракета "Ока" была принята на вооружение в 1983 году, ее КВО уже оценивалось в 30 м.

Если говорить об "Искандере", то опять же, по открытым данным, там КВО может составлять рекордные 1-2 м. Насколько точен этот комплекс, можно понять по видеоматериалам, которые регулярно размещает Минобороны РФ.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

"Искандер" (Форум "Армия")

Там можно увидеть, как ракеты поражают самолеты ВСУ, реактивные системы залпового огня, комплексы ПВО и др. Ясно, что новое наше оружие не менее точное, но обладает гораздо большей дальностью и еще более мощным разрушительным потенциалам, с которым киевскому неонацистскому режиму придется еще познакомиться, если он не сделает правильные выводы из происходящего.

Лев Романов

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