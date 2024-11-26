ОДКБ не является агрессивным блоком - генсек

Минск. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - Организация Договора о коллективной безопасности не является агрессивным блоком, заявил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов.

"ОДКБ - это не агрессивный блок. Задача Организации Договора о коллективной безопасности - это защита территориальной целостности, суверенитета и независимости государств-членов, которые входят в нашу Организацию", - сказал Тасмагамбетов в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

"Если говорить непосредственно о вызовах и угрозах, это прежде всего, безусловно, транснациональный терроризм, религиозный экстремизм, незаконный оборот наркотиков, незаконный оборот оружия и нелегальная миграция. По всем этим направлениям мы очень серьезно работаем", - отметил Тасмагамбетов.

В качестве примера он привел субрегиональную операцию по борьбе с наркотиками, прошедшую с 21 по 25 октября.

"Принимали участие пограничные службы, таможенные службы, службы государственной безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности. Наблюдателями были представители Китая, Ирана, Шанхайской организации сотрудничества, СНГ и Управления ООН по борьбе с наркотиками. В целом было задействовано 24 тысячи сотрудников", - сказал Тасмагамбетов.