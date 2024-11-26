Таллин. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - Эстония намерена усилить оборонное сотрудничество с Канадой, сообщило в воскресенье министерство обороны.

"В частности, развитие возможностей разведки, анализа и целеуказания, а также, конечно, возможностей нанесения глубоких ударов и организация совместных учений - это те области, в которых наше сотрудничество с Канадой может быть усилено", - сказал глава ведомства Ханно Певкур (Hanno Pevkur) на встрече с министром обороны Канады и начальником Сил обороны генерал-лейтенантом Дженни Кариньян на форуме по безопасности в Галифаксе (Канада).

Особое внимание было уделено поддержке киберзащиты Украины.

"Сейчас идет процесс присоединения Канады к IT-коалиции для оказания помощи Украине... Канадское киберкомандование активно поддерживает Украину в киберзащите с начала полномасштабной войны, и между эстонским и канадским киберкомандованиями также налажено очень хорошее сотрудничество", - сказал Певкур.