Войти
Интерфакс-АВН

Эстония намерена усилить оборонное сотрудничество с Канадой

153
0
0
Эстония
Эстония.
Источник изображения: © РИА Новости Михаил Воскресенский

Таллин. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - Эстония намерена усилить оборонное сотрудничество с Канадой, сообщило в воскресенье министерство обороны.

"В частности, развитие возможностей разведки, анализа и целеуказания, а также, конечно, возможностей нанесения глубоких ударов и организация совместных учений - это те области, в которых наше сотрудничество с Канадой может быть усилено", - сказал глава ведомства Ханно Певкур (Hanno Pevkur) на встрече с министром обороны Канады и начальником Сил обороны генерал-лейтенантом Дженни Кариньян на форуме по безопасности в Галифаксе (Канада).

Особое внимание было уделено поддержке киберзащиты Украины.

"Сейчас идет процесс присоединения Канады к IT-коалиции для оказания помощи Украине... Канадское киберкомандование активно поддерживает Украину в киберзащите с начала полномасштабной войны, и между эстонским и канадским киберкомандованиями также налажено очень хорошее сотрудничество", - сказал Певкур.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Украина
Эстония
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.11 04:42
  • 5952
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.11 01:10
  • 4
Истребители Су-30 получат новые двигатели в 2025 году
  • 26.11 00:56
  • 12
Стало известно о выгоде США от модернизации мощнейшего корабля ВМФ России
  • 25.11 20:34
  • 0
О модернизации МПЛА и РПКСН
  • 25.11 19:08
  • 3
ГУР Украины утверждает, что удар по заводу Южмаш якобы наносился не «Орешником», а ракетным комплексом «Кедр»
  • 25.11 18:44
  • 2
Украинских пограничников вооружили гаубицами образца 1941 года
  • 25.11 17:52
  • 3
Британская армия говорит, что "готова воевать с Россией хоть сегодня" (Daily Mail, Великобритания)
  • 25.11 17:49
  • 2
Белоруссия выиграла тендер на модернизацию 10 истребителей Су-27 ВВС Казахстана
  • 25.11 12:12
  • 0
«Самый лучший» польский ВПК
  • 25.11 11:47
  • 41
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 25.11 07:37
  • 2
«Синоним лжи и неоправданных потерь». Командующего группировкой «Юг» сняли с должности
  • 25.11 05:29
  • 0
О БПК проекта 1155 - в свете современных требований
  • 25.11 04:00
  • 0
О крейсерах проекта 1164 "Атлант" - в свете современных требований.
  • 25.11 03:48
  • 1
Ульянов заявил, что Франция и Британия заплатят за помощь Украине в ударах по РФ
  • 25.11 03:33
  • 1
Путин подписал закон о ратификации договора о военно-техническом сотрудничестве с Южной Осетией