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Известия.ru

Путин назвал свое заявление об испытаниях «Орешника» достаточно ясным и понятным

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Президент России Владимир Путин назвал свое видеообращение об испытании баллистической ракеты «Орешник» ясным и понятным. Кадры с главой государства 24 ноября опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

На видео Путин закончил произносить текст видеообращения и встал со своего места.

«Мне кажется, достаточно ясно и понятно», — сказал президент, когда запись телевизионного заявления выключили.

Путин 21 ноября сообщил, что Украина применила против российского государства западное дальнобойное оружие, из-за чего региональный конфликт приобрел элементы глобального. Он также рассказал, что в боевых условиях прошло испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности — баллистической ракеты «Орешник».

Удар «Орешником» нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин отметил, что использование такой ракеты — справедливый ответ на агрессию Киева, направленную против мирных городов России. Президент Украины Владимир Зеленский, полномочия которого истекли 20 мая, потребовал от мира реакции на удар по военному заводу.


Позже, 24 ноября, сербский режиссер Эмир Кустурица назвал применение «Орешника» зрелищным и масштабным, подчеркнув, что оно стало ответом на атаку Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, начавшаяся 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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Россия
Украина
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Южмаш
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Путин Владимир
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