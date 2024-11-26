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РИА Новости

Опубликованы кадры с Путиным после его заявления об испытании "Орешника"

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Путин назвал свое заявление об испытаниях "Орешника" достаточно ясным и понятным

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал свое заявление об испытаниях ракетной системы "Орешник" ясным и понятным, следует из видео, которое журналист, соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале.

"Мне кажется, достаточно ясно и понятно", — сказал Путин, завершив обращение и встав из-за стола.

Путин 21 ноября выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".

Российские военные поразили баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении крупный промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.

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