Один – за всех и все – за одного!

Сложившаяся геополитическая обстановка в регионе требует от Беларуси уточнения оборонной стратегии с ближайшими союзниками и постоянного совершенствования своих Вооруженных Сил.

В связи с этим представители силового блока активно участвуют в мероприятиях оперативной и боевой подготовки и военного сотрудничества в первую очередь с государствами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Здесь усилия Минска направлены на военно-техническое сотрудничество и наращиванию потенциала Организации. Если говорить о недавних событиях, то в текущем месяце в Казахстане состоялась рабочая встреча руководителей органов управления связью оборонных ведомств государств – членов Организации. В ней, наряду с делегацией Республики Беларусь, принимали участие представители Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, а также представители промышленности Республики Казахстан и Российской Федерации. В центре внимания делегаций было развитие и совершенствование систем связи, а также совершенствование системы управления коалиционными группировками войск в интересах обеспечения национальной и коллективной безопасности.

При этом, в сфере интересов Беларуси лежит также расширение военного сотрудничества с дружественными странами вне ОДКБ, среди которых, например, Иран и Китай. Минск видит перспективы в налаживании обмена опытом с этими странами в вопросах боевой подготовки, миротворческой деятельности, инженерного обеспечения, разработки вооружений и совершенствование тактики их применения.

Так, военные делегации Ирана и Беларуси на протяжении текущего года неоднократно обменивались визитами и принимали участие в совместных учениях. Отметим, что неподдельный интерес вызвала поездка командующего ВВС и войсками ПВО РБ генерала А. Лукьяновича в Тегеран. По словам главы белорусской делегации, переговоры там касались изучения передового опыта борьбы с БЛА, который Минск намерен использовать в ходе создания системы противодействия дронам.

Как отметил белорусский генерал, угроза БПЛА сегодня является одной из самых существенных. Это подтверждает СВО на Украине. Массовость, малозаметность и различная тактика применения значительно затрудняют борьбу с ними, и Минск в этом контексте изучает опыт не только Ирана, Китая, но и других стран.

Если говорить о военном сотрудничестве Минска и Пекина в целом, то оно выходит далеко за пределы изучения опыта противодронной борьбы. Среди вопросов взаимного интереса – проведение совместных учений, ракетостроение, разработка новых и модернизация существующих РЛС, средств РЭБ и АСУ.

Кроме того летом белорусская военная делегация в ходе визита в Поднебесной обменялась опытом участия в миротворческих операциях. Стороны обсудили порядок отбора, подготовки и направления военнослужащих для участия в миротворческой деятельности, а также перспективы сотрудничества стран в данном направлении.

Таким образом, стратегия, проводимая официальным Минском в военной сфере, позволяет укреплять связи, как с соседними странами, так и с более удаленными регионами. В данном контексте будет уместен тезис, вынесенный в заголовок. Против гегемонии Запада нужно действовать только так.

Сергей Острына