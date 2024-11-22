Моделирование боевых действий – основа системы поддержки принятия решений

На протяжении всей истории войн в любом вооружённом противоборстве важным фактором было и остаётся соотношение между требуемым и располагаемым временем для принятия решения на ведение боевых действий. На современном этапе располагаемое время исчисляется минутами и стремится к нулю, а требуемое определяется многими факторами, в том числе автоматизацией процесса принятия решения. Поэтому сейчас во всём мире развитию автоматизированных (автоматических) систем поддержки принятия решений на всех уровнях управления уделяется внимание в не меньшей степени, чем совершенствованию систем вооружения и повышению их боевых возможностей.

Стоит заметить, что данной проблематикой в Республике Беларусь начали заниматься довольно-таки давно. Например, ещё в 2004 году коллективом ООО «Белфортекс» был зарегистрирован патент на комплекс математических моделей для подыгрыша боевых действий группировок войск, ставший основой системы моделирования и поддержки принятия решений «Форт». Система предназначалась для оценки эффективности группировки ВВС и войск ПВО при отражении массированных авиационно-ракетных ударов СВН в ходе подготовки и планирования боевых действий. При этом «Форт» обеспечивала исследование влияния отдельных факторов на результаты боевых действий, оценку эффективности использования тех или иных сил и средств, возможность документирования результатов расчетов и моделирования с последующим их выводом на периферийные устройства для печати.

Несомненно, что для того времени это был серьёзный научно-практический прорыв в данном направлении. Тем не менее, произошедший в последующем переход от классических форм ведения военных действий к новым, ранее не учитываемым формам противоборства (например, гибридным), наряду с новыми тенденциями в военном искусстве, предопределил необходимость разработки более совершенных систем, в том числе для всех вооружённых сил в целом.

Учитывая данное обстоятельство, белорусский Генштаб в 2009 году разработал Концепцию создания системы моделирования военных действий и План её практической реализации. Благодаря этим основополагающим документам, в ходе целого ряда научно-исследовательских работ была проведена инвентаризация всех имеющихся в вооружённых силах моделей и прикладных программ. Кроме того, в интересах решения данной задачи в Военной академии были созданы военно-научная школа «Современные методы и средства математического моделирования военных действий и военно-технических систем» и научно-исследовательский центр моделирования военных действий.

Помимо научных подразделений военного ведомства, к работе присоединились и предприятия военно-промышленного комплекса страны. Так, ОАО «АГАТ – системы управления», имея большой опыт разработки моделирующих комплексов и систем, интегрированных в многоуровневые автоматизированные системы военного управления, на основе собственного и мирового опыта активно включилось в работу по созданию моделей боевого применения как межвидовых, так и разнородных группировок войск.

Ещё большую актуальность и мотивирующий импульс скорейшему решению проблемы придал комплекс мероприятий по повышению эффективности функционирования межвидовой автоматизированной разведывательно-ударной системы (МАРУС) Вооружённых Сил Республики Беларусь. В рамках этой деятельности так же остро встал вопрос о повышении оперативности принятия решений на применение тех или иных средств из состава МАРУС: реактивных и артиллерийских систем, зенитных ракетных комплексов ПВО, авиации, средств разведки и РЭБ, других элементов системы.

В настоящее время, разработаны пакеты специальных программных продуктов, которые совместно с комплексом расчетно-информационных задач составляют интегрированную систему моделирования военных действий (СМВД), являющуюся ключевым элементом системы поддержки принимаемых решений Вооружённых Сил страны. Созданные технологии и компьютерные модели, обеспечивают поддержку и доказательную мотивацию принимаемых решений на моделируемых уровнях иерархической структуры системы управления всей белорусской армии. С помощью этих объектно-ориентированных, имитационных моделей возможен автоматизированный поиск лучших вариантов действий противоборствующих сторон заранее заданного множества.

Свою эффективность разработанный прототип СППР показал во время различных мероприятий боевой и оперативной подготовки Вооружённых Сил Республики Беларусь, в ходе которых проходила «отладка» функционирования МАРУС, где он выступал в качестве одного из составных её элементов. Возможность многоуровневого моделирования боевых действий на едином оперативном (оперативно-тактическом) фоне в общем информационном контуре позволила поднять на качественно новую ступень процесс обучения командиров и начальников всех управленческих звеньев.

Главным же «экзаменом» для СППР, как и для МАРУС станет учение «Запад-2025», которое состоится в следующем году.

Владимир Вуячич