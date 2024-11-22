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Ростех

Ростех будет развивать научно-производственную кооперацию с ведущими вузами

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Ростех будет развивать научно-производственную кооперацию с ведущими вузами
Ростех будет развивать научно-производственную кооперацию с ведущими вузами.
Источник изображения: Фото: Егор Юркин

Соответствующие соглашения о стратегическом партнерстве Госкорпорация подписала с МФТИ, МИФИ, МИСИС, СТАНКИН, Сеченовским университетом и СПбПУ

Ростех будет решать научно-производственные задачи совместно с ведущими российскими вузами. Соответствующие соглашения о стратегическом партнерстве Госкорпорация подписала с МФТИ, МИФИ, МИСИС, СТАНКИН, Сеченовским университетом и СПбПУ.

Церемония подписания прошла в ходе совещания «Приоритизация задач научно-технологической кооперации для достижения технологического лидерства». В нем приняли участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков, генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов, руководители холдингов Корпорации и ректоры ведущих российских вузов.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков напомнил, что в 2024 году президентом России Владимиром Путиным были утверждены два основополагающих документа — обновленная Стратегия научно-технологического развития и указ «О национальных целях развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

«В этих документах особое внимание уделено кооперации науки и промышленности, кадровому обеспечению отраслей, развитию института квалифицированного заказчика, ориентации результатов научных исследований на ускоренное внедрение в экономику, а также увеличению инвестиций в сферу науки как со стороны государства, так и со стороны бизнеса. Указы определили не только приоритеты госполитики на ближайшие годы, но и перечень инструментов, направленных на достижение технологического лидерства», — подчеркнул министр.

Цель подписанных соглашений — интеграция научного и образовательного потенциалов вузов и промышленных предприятий. Совместная работа поможет совершенствовать учебные программы для подготовки нового поколения российских инженеров и усилить профориентационные мероприятия, направленные на поиск молодых талантов.

Также стороны намерены активизировать проведение совместных исследований и опытно-конструкторских работ по профильным для вузов тематикам. В том числе планируется вести разработки в сферах металлургии и металлообработки, медицины, новых материалов, электроники, фотоники, робототехники, искусственного интеллекта и т.д.

«Многие российские университеты и институты обладают значительным экспертным потенциалом в актуальных для нас сферах. Поэтому мы придаем большое значение сотрудничеству с ними в сфере НИОКР. Например, в прошлом году инвестиции Ростеха в совместные разработки с вузами и НИИ превысили 14 млрд рублей. Считаю, научно-производственную кооперацию нужно усиливать и выводить на новый уровень, чтобы вместе создавать продукты, инновации, необходимые государству, разным отраслям экономики и гражданам нашей страны», — отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Одним из механизмов усиления кооперации науки и реального сектора является проект производственной аспирантуры, который в пилотном режиме запускается с 2025 года. Он предусматривает совместное обучение инженеров высшей квалификации вузом и компанией. За время учебы, которая займет от трех до шести лет, каждый аспирант разработает готовое к внедрению инженерно-техническое решение. К проекту уже планируют присоединиться несколько предприятий Госкорпорации.

Также на совещании обсудили перспективы формирования научно-производственных объединений с учетом уже выстроенных партнерских связей между вузами и предприятиями реального сектора. Их цель — ускорить внедрение результатов научных исследований в промышленность, обеспечить развитие опытного и мелкосерийного производства наукоемкой продукции.

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