Ударами ATAСMS Запад хочет усложнить работу российских бомбардировщиков.

Западные СМИ сообщают о дефиците ракет ATACMS на Украине. Однако с учетом расширения зоны их применения противник способен повлиять на характер работы одного из видов Вооруженных сил – ВКС России. В чем заключаются эти риски?

На Украине осталось лишь 50 ракет ATACMS. Как сообщает издание The Times, дефицит стал следствием ограниченных поставок со стороны западных стран. Ситуацию с ракетами газета называет "напряженной", так как их малое количество может отрицательно сказаться на оперативных возможностях противника.

При этом Forbes пишет, что имеющиеся на Украине ATACMS могут быть израсходованы уже к концу января 2025 года. К тому же администрация Дональда Трампа, как допускают в издании, может и вовсе прекратить подобные поставки, так как запасы ATACMS ограничены даже у армии США.

Примечательно, что в другом материале The Times говорится о якобы снятии запрета на использование ракет Storm Shadows вне зоны СВО. По данным издания, британский премьер Кир Стармер поменял свое решение после того, как Штаты сняли возражения касательно данного шага. В зоне досягаемости данных боеприпасов могут оказаться около 14 аэродромов России.

Между тем ВСУ в ночь на вторник применили ракеты ATACMS для атаки на Брянскую область. По данным Минобороны, силами комплексов С-400 и ЗРПК "Панцирь" было сбито пять боеприпасов, еще один оказался поврежденным. Его обломки упали на территорию военного объекта, из-за чего возник пожар. Однако жертв и разрушений не оказалось.

Позже глава МИД России Сергей Лавров, говоря о действиях Запада, подчеркнул: "Они хотят эскалации". Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, почему изменения ядерной доктрины Москвы стали ответом на агрессивные действия Запада, а также рассматривала возможную роль Трампа в инициировании разрешения применения дальнобойных ракет.

"Самый неприятный для нас эффект от ракет ATACMS заключается вовсе не в непосредственных результатах их возможного боевого применения. Оружие работает не только тогда, когда убивает. Угроза воздействия порой важнее самого воздействия", – отмечают авторы отраслевого Telegram-канала "Взгляд человека в лампасах".

Аналитики напоминают, что в данный момент "главным ударным инструментом российских войск являются авиабомбы с УМПК – ФАБ-250/500/1000/1500/3000". "Страшная для врага вещь, поверьте. Применяют ФАБ полки бомбардировочной авиации. Их боевая эффективность – общее число самолето-вылетов в сутки, количество полезной нагрузки – прямо зависит от расположения аэродромов базирования", – указали они.

"Чем ближе аэродром базирования к линии фронта, до цели – тем меньше подлетное время, тем больше самолето-вылетов в сутки можно совершить. Меньше дистанция полета – меньше топлива требуется для заправки, выше полезная нагрузка, больше бомб на точках подвески, выше их калибр", – уточнили эксперты.

Они напоминают: при взлете машин с аэродрома, находящегося в 100 км от цели, полк каждые сутки обрушивает на врага в несколько раз больше взрывчатки, чем при базировании на аэродроме на дальности в 400 км.

"Одним только разрешением применять ATACMS на расстояние до 300 км Байден немедленно лишил нас возможности базировать авиаполки сразу на нескольких удобных и близких к ЛБС аэродромах.

Просто из-за угрозы применения данных ракет – потому что это самая вкусная и очевидная для них цель. И тем самым резко, в разы снизил мощность ударов, которые российские ФАБ каждый день наносят по украинским войскам", – подчеркнули аналитики.

При этом данные The Times о нехватке ATACMS у ВСУ недалеки от сути, считает генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России: "Их не так много. Это достаточно дорогие ракеты, и западные страны не станут ими "разбрасываться". Он не исключает, что до конца президентского срока Джо Байдена Вашингтон может поставить на Украину еще 20–30 ракет. Впрочем, этого количества все равно недостаточно для изменения ситуации на поле боя.

Что касается Storm Shadow, то у противника их также немного, продолжил Попов. "Более того, для их применения требуется авиационный носитель, а это станет еще одной головной болью. К тому же Storm Shadow высокой эффективностью тоже не отличается", – считает спикер. С другой стороны, ВСУ уже долгое время не применяли Storm Shadow, возможно, с целью их накопления.

При этом противник вряд ли станет увеличивать массированность атак, несмотря на увеличение числа их носителей за счет F-16.

"Такими действиями они бы раскрыли свои позиции. Мы успеем определить их координаты, и ответа им ждать придется недолго", – акцентировал военный летчик. Попов отметил, что дальность ATACMS достигает 300 км. "До сих пор противник применял их на расстоянии в 150–170 км. Теперь же в зоне поражения оказываются Брянская, Белгородская, Курская, Воронежская области", – указал он. Как считает собеседник, приоритетными целями противника станут аэродромы, командные штабы, логистические узлы и арсеналы.

На этом фоне генерал-майор призывает рассредоточить авиацию в возможной зоне поражения: "Покидать полностью аэродромы мы не будем. Но, может быть, стоит получше "разбросать" наши самолеты. То есть ситуация требует некоторых перебазирований. Кроме того, необходимо совершенствовать нашу систему ПВО".

При этом ATACMS и ранее "не залеживались" на украинских складах,

отметил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. "С их помощью уже проводились обстрелы как Крыма, так и нашего приграничья. Учитывая высокую стоимость ракет, не думаю, что Штаты регулярно пополняли арсеналы на Украине. Поэтому информация про 50 ракет вполне может оказаться правдой", – рассуждает он.

"Другое дело, что теперь, когда эта тема подверглась освещению, поставки могут активизировать. В конечном счете речь идет о боеприпасах, разработка которых началась еще в 1990-е годы. США наверняка сохранили на складах старые образцы ATACMS. Они и могут пойти, что называется, "в работу", – полагает собеседник.

"Но, конечно, они будут проигрывать современным образцам по целому ряду показателей. В частности, не уверен, что они смогут похвастаться дальностью полета в 300 км. Наверное, столь старые модели способны поражать цели на расстоянии от 130 до 170 км. Но и этого достаточно, чтобы доставить России неприятностей", – добавляет эксперт.

"Они попытаются поразить наши аэродромы, чтобы снизить эффективность работы нашей авиации. Также они попробуют ударить по логистическим узлам.

При этом опыт отражения ударов ATACMS у нас имеется. Это не означает, что мы сможем успешно отбить каждую выпущенную ракету. При работе с техникой всегда стоит делать поправку на непредвиденные обстоятельства. Также следует несколько скорректировать работу наших военных", – говорит собеседник.

"Во-первых, необходимо максимально рассредоточить силы в зоне поражения, которая равняется 300 км для ATACMS и 560 км для Storm Shadow. Речь идет как об авиации, так и о пехоте. Нельзя допускать большого скопления войск. От этого зависит не только эффективность нашей армии, но и жизни российских солдат", – акцентирует эксперт.

"Во-вторых, важно оперативно фиксировать места запуска ракет, а затем наносить по ним ответные удары. У нас имеется высокочастотная бомба "Алабуга", которую мы до сих пор не применяли в ходе СВО. Между тем она способна в кратчайшие сроки выводить из строя технику противника. Думаю, мы еще услышим о ней в рамках спецоперации", – спрогнозировал Козюлин.

Анастасия Куликова,

Евгений Поздняков