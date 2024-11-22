"Сбить невозможно". Что известно о ракете, которую представил Путин

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Президент России выступил с неожиданным обращением к личному составу Вооруженных сил и гражданам, партнерам страны и тем, "кто продолжает питать иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения", в связи с ударами по Курской и Брянской областям западным дальнобойным оружием. Комментируя эти события, он указал на угрозу глобального конфликта, к которому ведут действия США. Также Верховный главнокомандующий поделился некоторыми сведениями о новейшей отечественной разработке — ракете "Орешник". Что о ней известно — в материале РИА Новости.

С чего все началось

Несколько дней назад США и западные союзники разрешили Киеву удары вглубь России. Аналитики неоднократно подчеркивали, что переданные Украине дальнобойные ракеты — американские ATACMS и британские Storm Shadow — способны наводить только натовские военные, так как с таким оружием учат обращаться годами.

Путин неоднократно обращал на это внимание. Напомнил и сейчас.

"Девятнадцатого ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow производства Великобритания и HIMARS (имелись в виду ATACMS. — Прим. ред.) производства США были нанесены удары по военным объектам на территории Российской Федерации в Брянской и Курской областях", — сказал он.

Российский специалист изучает фрагменты ракет ATACMS Источник изображения: © РИА Новости

В Брянской области в результате попадания загорелся склад боеприпасов — об этом 19-го числа сообщало и Минобороны. Обошлось без жертв. Однако 21 ноября ударили по одному из командных пунктов группировки войск "Север": есть убитые и раненные среди внешней охраны объекта и обслуживающего персонала. Командование и оперативный состав не пострадали, уточнил президент.

Вопреки желанию киевского режима, ни поставки дальнобойных ракет, ни разрешение бить ими вглубь российской территории не изменили ситуацию на фронте. Это Верховный главнокомандующий особенно подчеркнул.

"Применение противником подобного оружия не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне специальной военной операции. Наши войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. Все задачи, которые мы перед собой ставим, будут решены", — отметил он.

Ответный удар

В итоге Россия нанесла ответный удар по одному из "крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов", который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение.

Скорее всего, речь об одном из столпов украинского ВПК — заводу "Южмаш" в Днепропетровске. Там киевский режим пытается реализовать собственную программу баллистических ракет.

Предприятие "Южмаш" в Днепропетровске Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Интересно, что объект поразили оружием, о котором ранее было неизвестно. Владимир Путин впервые публично упомянул новейший комплекс "Орешник".

По словам президента, это баллистическая ракета средней дальности с гиперзвуковыми боевыми блоками. Скорость — два-три километра в секунду. Гарантированно преодолевает любую систему ПВО и ПРО.

"Орешник", судя по опубликованным в Сети видео ночного удара, оснащен разделяющейся головной частью индивидуального наведения.

Средняя дальность — от 1000 до 5500 километров. К такому типу, например, относилась советская РСД-10 "Пионер". И перспективная РС-26 "Рубеж", не попавшая в госпрограмму вооружений до 2027 года из-за гиперзвукового "Авангарда". Именно "Рубеж" украинские эксперты днем обвинили в ударе по Днепропетровску.

Ракетный комплекс "Авангард" Источник изображения: © Министерство обороны РФ

На кадрах с уличных камер, опубликованных в Сети, — шесть практически вертикальных прилетов. Можно предположить, что шесть боевых блоков — стандартная боевая нагрузка "Орешника". Взрывов не последовало. Вероятно, удар наносился инертными боевыми блоками — болванками.

Даже если били ими, кинетической энергии вполне хватит, чтобы нанести серьезный ущерб, поскольку в атмосферу боевой блок входит на гиперзвуковой скорости. Впрочем, не исключено, что использовались ракеты с проникающей головной частью для уничтожения подземных коммуникаций предприятия.

"Орешник" — не первое российское перспективное оружие, о существовании которого президент сообщал лично. В 2018-м он анонсировал тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат", крылатую ракету с ядерным двигателем "Буревестник", подводный дрон дальнего действия "Посейдон" и гиперзвуковой комплекс "Авангард". И тоже подчеркивал, что такое оружие невозможно перехватить.

Против "Орешника" нет "рецепта". Ракеты атакуют цели со скоростью 10 Махов (те самые 2,5–3 километра в секунду, упомянутые президентом). И современные системы ПВО, а также создаваемые американцами ПРО в Европе "подобные ракеты не перехватывают, это исключено".

"Вправе применять"

Удар по заводу был испытанием нового оружия. Президент пояснил: "объекты для поражения" во время тестовых запусков будут выбираться "исходя из угроз безопасности Российской Федерации". И не факт, что они находятся на Украине.

"Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов, а в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать так же решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты", — предупредил Путин.

Бельгийские военные контингента НАТО на полигоне в Пабраде, Литва Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

И сделал важное уточнение: "Разумеется, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объекты для поражения такими системами, как "Орешник", на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать это по гуманитарным соображениям — открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника, также получающего эту информацию".

"Совершили ошибку"

Президент подчеркнул: разработка новейших ракет — ответ на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Полагаем, что США совершили ошибку, разрушив в одностороннем порядке в 2019 году под надуманным предлогом Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, — сказал он. — Сегодня США не только производят такую технику, но, как мы видим, они в ходе мероприятий по подготовке своих войск отработали вопросы переброски в разные регионы мира, в том числе в Европу, своих перспективных ракетных систем. Более того, в ходе учений они проводят тренировки по их применению".

Учения Freezing Winds 24 в Финляндии Источник изображения: © U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Christian Salazar

Также глава государства обратил внимание на то, что Россия добровольно, в одностороннем порядке "взяла на себя обязательство не развертывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира".

Путин опять напомнил, что российские власти всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами. Но готовы "к любому развитию событий".

"Подчеркну еще раз, что не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности", — отметил президент. И добавил, что, продолжая бороться, цепляться за свою гегемонию, Вашингтон толкает весь мир к глобальному конфликту.