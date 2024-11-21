Путин оценил успешность испытаний «Орешника»

Путин заявил, что в РФ успешно испытали ракету средней дальности «Орешник»

Президент Владимир Путин заявил, что российские инженеры испытали новейшую ракету средней дальности «Орешник». Трансляция его выступления опубликована в Telegram-канале Кремля.

Он уточнил, что испытания проходили в боевых условиях. «В ответ на применение американского и британского оружия российские Вооруженные силы (ВС) нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины», — сказал российский лидер.

Путин указал, что испытания прошли успешно, цель пуска была достигнута.

Ранее 21 ноября стало известно о применении ВС РФ новейших ракет средней дальности «Орешник», которые атакуют цели со скоростью 2-3 километра в секунду. Баллистические ракеты использовались в безъядерном гиперзвуковом оснащении.