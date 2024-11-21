Путин сообщил о нанесении комбинированного удара ВС РФ по ОПК Украины

ВС РФ нанесли комбинированный удар по оборонно-промышленному комплексу Украины в ответ на удар по территории России дальнобойными ракетами. Об этом 21 ноября заявил президент России Владимир Путин.

«В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины», — заявил российский лидер в своем обращении.

Он отметил, что в боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В этом случае, по словам президента, была использована баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении под названием «Орешник».

«Испытания прошли успешно. Цель пуска достигнута. На территории Украины, в городе Днепропетровске поражен один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику и другое вооружение», — добавил президент.

В этот же день Путин заявил, что Украина применила против российского государства западное дальнобойное оружие. По его словам, региональный конфликт приобрел элементы глобального характера.

До этого, 17 ноября, газета The New York Times сообщила, что действующий президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по России. В Белом доме не стали подтверждать этот факт официально. 19 ноября российские военные сбили в Брянской области пять запущенных ВСУ ATACMS и повредили еще одну.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что администрация Байдена хочет продолжения конфликта на Украине, а удары ВСУ западными дальнобойными ракетами вглубь территорий РФ — новая эскалация. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что эти действия получат «адекватный и ощутимый» ответ.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.