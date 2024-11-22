Президент РФ заявил об отсутствии противодействия российским ракетам «Орешник»

Средств противодействия российским ракетам «Орешник» сейчас нет. Об этом 21 ноября заявил президент РФ Владимир Путин.

«Испытания в боевых условиях ракетной системы «Орешник» проводятся нами в ответ на агрессивные действия НАТО в отношении России. Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов», — заявил он.

Кроме того, Путин сообщил, что объекты для поражения будут определены российской стороной исходя из угроз безопасности РФ.

«Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. А в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать так же решительно и зеркально», — сказал президент.

Он обратил внимание на то, что РФ будет предлагать мирному населению и гражданам дружественных государств покинуть зону поражения при испытании таких систем вооружения, как «Орешник». По его словам, российская сторона будет делать это «открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника», поскольку средств противодействия российским ракетам не существует.

Как отметил Путин, «Орешник» способен атаковать цели со скоростью до 2–3 км/с и существующие системы противовоздушной обороны не способны его перехватить.

В этот же день Путин заявил, что Украина применила против российского государства западное дальнобойное оружие. По его словам, региональный конфликт приобрел элементы глобального характера.

19 ноября российские военные сбили в Брянской области пять запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракет ATACMS и повредили еще одну. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал это сигналом, что Запад хочет эскалации конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что администрация Байдена хочет продолжения конфликта на Украине, а удары ВСУ западными дальнобойными ракетами вглубь территорий РФ — новая эскалация. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что подобное применение ракет получит «адекватный и ощутимый» ответ.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом России из-за обострения ситуации в регионе в связи с участившимися обстрелами со стороны украинских войск.