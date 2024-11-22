Путин: объекты для поражения будут определяться исходя из угроз для России

Владимир Путин: объекты для поражения будут определяться исходя из угроз для РФ

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний новейших российских ракетных комплексов будут определяться исходя из угроз для России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами исходя из угроз безопасности Российской Федерации", - сказал он.

Глава государства в четверг вечером сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании системы "Орешник".