The Guardian: удары Storm Shadow вглубь РФ обернутся трагедией для Украины

Колумнист газеты Саймон Дженкинс указал, что Западу следует осознать необходимость начала переговорного процесса и отказаться от воинственных шагов, которые лишь повышают вероятность ядерного конфликта

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. Удары британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь российской территории не окажут стратегического воздействия на ситуацию на поле боя, однако приведут лишь к эскалации конфликта и ухудшению положения Украины. Такое мнение выразил колумнист газеты The Guardian Саймон Дженкинс.

По словам Дженкинса, в условиях отключения электроэнергии в зимний период у жителей Украины может возникнуть мысль о том, что западные лидеры, одобряя удары вглубь РФ, всего лишь используют их в качестве инструмента в своей прокси-войне с Россией и никоим образом не заботятся об их благополучии.

Колумнист подчеркнул, что все шаги Запада за последние два года привели к укреплению позиций российского руководства, которое смогло заручиться поддержкой внутри страны и вывести на новый уровень отношения с Китаем, Индием, Ираном и КНДР. Дженкинс указал, что Западу следует осознать необходимость начала переговорного процесса по Украине и отказаться от воинственных шагов, которые лишь повышают вероятность ядерного конфликта.