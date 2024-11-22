Войти
ТАСС

The Guardian: удары Storm Shadow вглубь РФ обернутся трагедией для Украины

412
0
0
Фрагменты ракет Storm Shadow. Архивное фото
Фрагменты ракет Storm Shadow. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости

Колумнист газеты Саймон Дженкинс указал, что Западу следует осознать необходимость начала переговорного процесса и отказаться от воинственных шагов, которые лишь повышают вероятность ядерного конфликта

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. Удары британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь российской территории не окажут стратегического воздействия на ситуацию на поле боя, однако приведут лишь к эскалации конфликта и ухудшению положения Украины. Такое мнение выразил колумнист газеты The Guardian Саймон Дженкинс.

По словам Дженкинса, в условиях отключения электроэнергии в зимний период у жителей Украины может возникнуть мысль о том, что западные лидеры, одобряя удары вглубь РФ, всего лишь используют их в качестве инструмента в своей прокси-войне с Россией и никоим образом не заботятся об их благополучии.

Колумнист подчеркнул, что все шаги Запада за последние два года привели к укреплению позиций российского руководства, которое смогло заручиться поддержкой внутри страны и вывести на новый уровень отношения с Китаем, Индием, Ираном и КНДР. Дженкинс указал, что Западу следует осознать необходимость начала переговорного процесса по Украине и отказаться от воинственных шагов, которые лишь повышают вероятность ядерного конфликта. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
КНДР
Россия
Украина
Продукция
SCALP
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.11 20:23
  • 0
В рамках "корабельной полемики".
  • 22.11 18:30
  • 5826
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.11 16:34
  • 1
Степанов: Канада забыла о своем суверенитете, одобрив передачу США Украине мин
  • 22.11 16:14
  • 11
Россия впервые ударила межконтинентальной баллистической ракетой по Украине. На что способен комплекс «Рубеж»?
  • 22.11 12:43
  • 7
Стало известно о выгоде США от модернизации мощнейшего корабля ВМФ России
  • 22.11 04:04
  • 684
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.11 03:10
  • 2
ВСУ получили от США усовершенствованные противорадиолокационные ракеты AGM-88E (AARGM) для ударов по российским средствам ПВО
  • 22.11 02:28
  • 1
Путин сообщил о нанесении комбинированного удара ВС РФ по ОПК Украины
  • 21.11 20:03
  • 1
Аналитик Коротченко считает, что предупреждения об ответном ударе РФ не будет
  • 21.11 16:16
  • 136
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 21.11 13:19
  • 16
МС-21 готовится к первому полету
  • 21.11 13:14
  • 39
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 21.11 12:14
  • 0
Один – за всех и все – за одного!
  • 21.11 12:12
  • 0
Моделирование боевых действий – основа системы поддержки принятия решений
  • 21.11 11:52
  • 11
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России