Новый пакет американской военной помощи Украине на сумму 275 миллионов долларов

Министерство обороны США 20 ноября 2024 года объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине. Этот пакет в объеме 275 миллионов долларов предоставлен распоряжением президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 70-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года, и 16-й пакет помощи по линии PDA в 2024 году.

Расчет вооруженных сил Украины ведет огонь из американского 120-мм миномета М120 (фактически израильский Soltam K6). Расчет вооружен бельгийскими 5,56-мм автоматическими винтовками FN F2000. Декабрь 2022 года (с) социальные сети

В состав данного пакета помощи по линии PDA вошли:

- управляемые ракеты для ракетного комплекса HIMARS,

- беспилотные авиационные комплексы;

- 105-мм артиллерийские выстрелы,

- 155-мм артиллерийские выстрелы,

- 60-мм и 81-мм минометные выстрелы;

- противотанковые управляемые ракеты TOW,

- противотанковые управляемые ракеты Javelin,

- одноразовые ручные противотанковые гранатометы АТ4,

- стрелковое оружие и патроны к нему;

- подрывные заряды и подрывное имущество;

- оборудование и имущество для защиты от ОМП;

- запасные части, вспомогательное оборудование и прочее, а также услуги по обучению и транспортировке.