Войти
bmpd.livejournal.com

Новый пакет американской военной помощи Украине на сумму 275 миллионов долларов

397
0
0

Министерство обороны США 20 ноября 2024 года объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине. Этот пакет в объеме 275 миллионов долларов предоставлен распоряжением президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 70-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года, и 16-й пакет помощи по линии PDA в 2024 году.

Расчет вооруженных сил Украины ведет огонь из американского 120-мм миномета М120 (фактически израильский Soltam K6). Расчет вооружен бельгийскими 5,56-мм автоматическими винтовками FN F2000. Декабрь 2022 года (с) социальные сети

В состав данного пакета помощи по линии PDA вошли:

- управляемые ракеты для ракетного комплекса HIMARS,

- беспилотные авиационные комплексы;

- 105-мм артиллерийские выстрелы,

- 155-мм артиллерийские выстрелы,

- 60-мм и 81-мм минометные выстрелы;

- противотанковые управляемые ракеты TOW,

- противотанковые управляемые ракеты Javelin,

- одноразовые ручные противотанковые гранатометы АТ4,

- стрелковое оружие и патроны к нему;

- подрывные заряды и подрывное имущество;

- оборудование и имущество для защиты от ОМП;

- запасные части, вспомогательное оборудование и прочее, а также услуги по обучению и транспортировке.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
BGM-71 ТOW
HIMARS
Javelin ПТРК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.11 20:23
  • 0
В рамках "корабельной полемики".
  • 22.11 18:30
  • 5826
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.11 16:34
  • 1
Степанов: Канада забыла о своем суверенитете, одобрив передачу США Украине мин
  • 22.11 16:14
  • 11
Россия впервые ударила межконтинентальной баллистической ракетой по Украине. На что способен комплекс «Рубеж»?
  • 22.11 12:43
  • 7
Стало известно о выгоде США от модернизации мощнейшего корабля ВМФ России
  • 22.11 04:04
  • 684
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.11 03:10
  • 2
ВСУ получили от США усовершенствованные противорадиолокационные ракеты AGM-88E (AARGM) для ударов по российским средствам ПВО
  • 22.11 02:28
  • 1
Путин сообщил о нанесении комбинированного удара ВС РФ по ОПК Украины
  • 21.11 20:03
  • 1
Аналитик Коротченко считает, что предупреждения об ответном ударе РФ не будет
  • 21.11 16:16
  • 136
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 21.11 13:19
  • 16
МС-21 готовится к первому полету
  • 21.11 13:14
  • 39
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 21.11 12:14
  • 0
Один – за всех и все – за одного!
  • 21.11 12:12
  • 0
Моделирование боевых действий – основа системы поддержки принятия решений
  • 21.11 11:52
  • 11
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России