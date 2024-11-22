Замглавы МО довел позицию РФ на совещании министров обороны АСЕАН и «СМОА плюс»

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин довел линию РФ по проблемам безопасности в мире и Азиатско-Тихоокеанском регионе на совещании глав оборонных ведомств стран — членов АСЕАН и партнеров по диалогу («СМОА плюс») в Лаосе. Об этом 21 ноября сообщили в Минобороны.

«В своем выступлении на «СМОА плюс» генерал-полковник Александр Фомин довел российскую позицию по наиболее острым проблемам безопасности в мире и АТР», — говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны подтвердили готовность к взаимодействию с Минобороны РФ по ключевым направлениям военного сотрудничества, представляющим взаимный интерес.

«На полях» совещания заместитель главы российского военного ведомства провел двусторонние встречи с главами делегаций министерств обороны Вьетнама, Лаоса, Малайзии и Восточного Тимора, в ходе которых подробно обсуждены вопросы двустороннего военного сотрудничества, а также перспективы взаимодействия в рамках региональных многосторонних форматов, в первую очередь — «СМОА плюс», — добавили в Минобороны РФ.

Ранее, 4 ноября, глава МИД РФ Сергей Лавров на международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее» заявил, что НАТО намерено вести «оборонительные бои» в тысячах миль от своих границ, не только в Евроатланике, но в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Он указал на процессы, в ходе которых на замену созданных вокруг АСЕАН открытых механизмов США и их союзники учреждают альянсы малой геометрии.