Войти
Интерфакс-АВН

Авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" направляется на Ближний Восток

372
0
0
Американский авианосец USS Harry Truman
Американский авианосец USS Harry Truman.
Источник изображения: © РИА Новости ВМС США

Вашингтон. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Harry S. Truman после завершения участия в учениях НАТО в Северном и Норвежском морях направляется в Средиземноморье, сообщила информационная служба Военно-морского института США (USNI). Сейчас авианосная группа находится у берегов Португалии.

В группу, в частности, входят ракетный крейсер ВМС США USS Gettysburg и эсминец USS Stout.

На борту авианосца размещено четыре эскадрильи истребителей-бомбардировщиков F/A-18 (в общей сложности 48 самолетов).

В Восточном Средиземноморье на фоне напряженности на Ближнем Востоке боевое дежурство несут два американских эсминца противоракетной обороны - USS Bulkeley и USS Arleigh Burke.

Ранее США в целях защиты Израиля от возможного иранского ракетного удара перебросили на Ближний Восток в зону ответственности Центрального командования (CENTCOM) несколько эскадрилий истребителей, а также оперативную группу из шести стратегических бомбардировщиков B-52H Stratorortress, которые размещены на авиабазе Эль-Удейд в Катаре.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Катар
Норвегия
Португалия
США
Продукция
Arleigh Burke
B-52
F-18
Проекты
NATO
Авианосец
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.11 20:23
  • 0
В рамках "корабельной полемики".
  • 22.11 18:30
  • 5826
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.11 16:34
  • 1
Степанов: Канада забыла о своем суверенитете, одобрив передачу США Украине мин
  • 22.11 16:14
  • 11
Россия впервые ударила межконтинентальной баллистической ракетой по Украине. На что способен комплекс «Рубеж»?
  • 22.11 12:43
  • 7
Стало известно о выгоде США от модернизации мощнейшего корабля ВМФ России
  • 22.11 04:04
  • 684
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.11 03:10
  • 2
ВСУ получили от США усовершенствованные противорадиолокационные ракеты AGM-88E (AARGM) для ударов по российским средствам ПВО
  • 22.11 02:28
  • 1
Путин сообщил о нанесении комбинированного удара ВС РФ по ОПК Украины
  • 21.11 20:03
  • 1
Аналитик Коротченко считает, что предупреждения об ответном ударе РФ не будет
  • 21.11 16:16
  • 136
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 21.11 13:19
  • 16
МС-21 готовится к первому полету
  • 21.11 13:14
  • 39
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 21.11 12:14
  • 0
Один – за всех и все – за одного!
  • 21.11 12:12
  • 0
Моделирование боевых действий – основа системы поддержки принятия решений
  • 21.11 11:52
  • 11
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России