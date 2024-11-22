Как украинский секретный отряд диверсантов взорвал "Северные потоки" (Der Spiegel, Германия)

Spiegel: помимо "Северных" Залужный планировал взорвать и "Турецкий поток"

Журналисты Der Spiegel в очередной раз продвигают теорию, что газопроводы "Северного потока" якобы подорвали "водолазы-любители" с Украины. Правда, некоторые из них оказались давно связаны с ЦРУ. Интересный момент в расследовании: тогдашнему главнокомандующему Залужному так понравилась идея операции, что он хотел расширить ее — взорвать еще и "Турецкий поток".

Йорг Диль (Jörg Diehl), Роман Хёфнер (Roman Höfner), Мартин Кноббе (Martin Knobbe), Роман Лейбергер (Roman Lehberger), Фиделиус Шмид (Fidelius Schmid), Томас Шульц (Thomas Schulz), Вольф Видманн-Шмидт (Wolf Wiedmann-Schmidt), Аника Целлер (Anika Zeller)

Секретная операция, о которой, скорее всего, не будут вспоминать на церемониях и парадах, а в честь ее героев не будут открывать памятники. И это несмотря на то, что 26 сентября 2022 года отряд водолазов, агентов и солдат вошел в историю. В этот день на дне Балтийского моря, примерно в 300 километрах от порта Росток-Варнемюнде, были подорваны три нитки российских газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2".

Ответственными за крупнейший акт саботажа в истории Европы оказались, о чем свидетельствует множество данных, дюжина мужчин и одна женщина с Украины* (в действительности за терактами на "Северных потоках" стоят США, что убедительно доказывает расследование независимого журналиста Сеймура Херша, — прим. ИноСМИ). Среди них были как гражданские лица, так и профессиональные военные. Их завербовала и обучила группа сотрудников спецслужб, которые в течение многих лет планировали и осуществляли секретные операции для украинских ведомств безопасности. Некоторые из них имеют давние связи с ЦРУ.

Бюджет операции – менее 300 тысяч долларов

SPIEGEL известны личности большинства участников, но редакция не может назвать их в этом материале, поскольку тогда они, вероятно, окажутся мишенями для российских киллеров. Их жизнь также может оказаться в опасности из-за внутренних интриг в украинских силовых ведомствах.

Полученные журналистами сведения об исполнителях диверсии подверглись – насколько это возможно – тщательной проверке: группа расследователей общалась с западными спецслужбами и следователями, экспертами по дайвингу и взрывчатым веществам, анализировала данные и конфиденциальные документы, отслеживала зацепки в сети и прибегала к помощи других источников.

Долгое время оставалось загадкой, кто и зачем взорвал трубопроводы. Виновных искали следователи, шпионы и прокуроры почти дюжины государств. Одни подозревали Москву, указывая на то, что незадолго до диверсии по Балтийскому морю курсировали российские корабли. Другие подозревали, что за нападением стоят американские водолазы.

Однако теперь наконец стало ясно, что "Северные потоки" были взорваны не элитным подразделением, имевшим доступ к высокотехнологичному оборудованию, а разношерстной группой исполнителей с общим бюджетом менее 300 тысяч долларов.

Нелепый план, который был осуществлен только благодаря колоссальной решимости и огромному везению, а также некомпетентности органов безопасности и политическим интригам. Если бы в Голливуде решили снять кино об этой афере, ее бы, скорее всего, представили как безрассудно-смелую выходку: героическую историю о сплоченной группе украинских патриотов, утерших нос превосходящему по силе противнику.

Однако подрыв "Северных потоков" стал и атакой на систему долгосрочного энергоснабжения Германии. "Атака на внутреннюю безопасность государства", как выразился один из судей Федерального суда. В настоящий момент Федеральной прокуратурой ведется расследование в отношении двух подозреваемых в антиконституционном саботаже.

Чрезвычайно чувствительный геополитический сюжет

Органы безопасности ФРГ уже давно располагают сведениями о личности преступников. Они оставили за собой следы. Некоторые из них, например, привели следователей к парусной яхте "Андромеда", пришвартованной в Росток-Варнемюнде. В прошлом году журналисты Spiegel и ZDF идентифицировали ее как судно, использовавшееся для проведения операции. Следователи обнаружили на борту следы взрывчатки. В августе этого года один из украинских водолазов сбежал от ареста. Разыскиваемый по европейскому ордеру мужчина скрывался в Польше, но в последний момент украинский дипломат вывез его в безопасное место. После того, как ему поступило предупреждение от польских чиновников. Никого до сих пор не арестовали – не говоря уже о том, чтобы предъявить обвинения.

Многие страны годами критиковали использование российских трубопроводов и неоднократно ставили Берлину на вид его [энерго]зависимость от Москвы. Президент США Джо Байден публично заявлял, что добьется вывода из строя "Северных потоков", если Россия вторгнется на Украину. Сегодня во многих западных столицах считают, что диверсия была абсолютно правильным шагом.

Кроме того, отряд исходил из того, что они атаковали законную с военной точки зрения цель в ходе вооруженного конфликта – к тому же, находящуюся в международных водах. Справедливо ли по отношению к исполнителям ставить их в один ряд с террористами? Должна ли вообще Германия их преследовать?

С другой стороны, если диверсию согласовывали в Киеве, можно ли допустить, чтобы украинское правительство вышло сухим из воды? И как поступить с Варшавой, открыто саботировавшей расследование немецких правоохранительных органов?

В случае с атакой на "Северные потоки" речь идет о чрезвычайно чувствительной геополитической теме.

Невысокий мужчина средних лет стоит на пирсе гавани Вик на острове Рюген. Остальные называют его "помощником".

У его ног сложены баллоны со сжатым воздухом. Многовато для дайверов-любителей, собравшихся на экскурсию. Как позже выяснят следователи, к мужчине подходил сотрудник гавани. Возможно, счел его подозрительным? Или ему просто было скучно? Курортный сезон на Балтийском море уже закончился, в ближайшие недели ожидались первые осенние штормы, и парусники без экипажей печально стояли у причалов.

Немец спросил, почему бы не подплыть поближе к воде со всем своим снаряжением, и осведомился, не потребуется ли ему помощь. "Помощник" отмахивается от его предложения. Все под контролем.

Возможно, к этому моменту диверсант на самом деле покрылся потом от стресса. Ведь не все баллоны содержат сжатый воздух; в некоторых из них – взрывчатка.

Так миновал последний момент, когда отряд еще можно было бы остановить.

Чуть позже "Андромеда" отплывает. На борту: несколько водолазов, среди которых – одна женщина, капитан, "помощник", командир и не менее полудюжины бомб.

В поисках подходящего момента

"Андромеда" представляет собой потрепанную жизнью чартерную яхту, арендованную за 11 900 евро на период с 27 августа по 24 сентября. Судно не очень красивое, но неприметное и практичное, своего рода "универсал": 15,57 метра в длину и 4,61 метра – в ширину. Модель Bavaria Cruiser 50.

Летом 2023 года журналисты Spiegel и ZDF зафрахтовали "Андромеду" после того, как она вернулась с экспертизы, проводившейся криминалистами из Федерального управления уголовной полиции. Вместе пять репортеров – включая одну женщину – отправились по следам диверсантов к местам взрывов в международных водах Балтийского моря.

Под палубой "Андромеды" находятся пять небольших кают, рассчитанных максимум на 12 человек, если размещаться по принципу "в тесноте да не в обиде". Ширина двухместных коек едва достигает 1,2 метра. Однако там много места для хранения вещей, а также обустроена мини-кухня с газовой плитой и просторная зона отдыха с деревянным столом. На корме при необходимости оборудуется специальная платформа для купания, чтобы облегчить спуск отдыхающих в воду. Идеальный вариант для дайверов с тяжелым снаряжением.

В сентябре 2022 года команда диверсантов совершает круиз по Балтийскому морю, между Сандхамном и Рюгеном, заходя в польские, немецкие, датские и шведские территориальные воды. Они ищут подходящий момент и место: не слишком глубоко на дне моря, в районе с не слишком интенсивным судоходством. Один такой можно найти примерно в 44 километрах к северо-востоку от датского острова Кристиансё по координатам 55° 32′ 27″ северной широты, 15° 46′ 28,2″ восточной долготы.

Здесь, посреди Балтийского моря, расположился настоящий безлюдный уголок: тут проходит меньше паромов и танкеров, чем где-либо еще, и почти не встречаются другие моряки. Ничего, кроме брызг и серых волн до горизонта.

На глубине около 80 метров что-то увидеть можно лишь с помощью гидролокатора. Четыре трубы по 1,15 метра в диаметре. Снаружи – утяжеляющее бетонное покрытие толщиной до одиннадцати сантиметров, которое дополнительно закрепляет трубы на морском дне. Затем – слой антикоррозийной защиты. Под ним – сталь толщиной до четырех сантиметров. И наконец, специальное покрытие, позволяющее минимизировать трение на долгом пути газа из России в Германию.

В 2:03 ночи 26 сентября 2022 года взрывная волна потрясла дно Балтийского моря с такой силой, что сработали установленные в сотнях километров от него шведские сейсмометры. Первая нитка "Северного потока — 2" была подорвана в месте стыка двух труб. Изначально взрыв произошел на глубине около полутора метров, но из-за растекавшегося газа отверстие стало еще больше.

Спустя 17 часов, в 19:04, морское дно вновь содрогнулось – на этот раз примерно в 75 километрах к северу от места первого взрыва – теперь уже гораздо сильнее. Над водой на расстоянии многих километров слышался приглушенный грохот. Разрушены обе трубы "Северного потока-1": нитка А длиной 200 метров и нитка B – 290 метров. На подводных снимках и 3D-визуализации видны глубокие кратеры от взрывов, горы обломков и остатки торчащих вверх под углом труб, согнутых словно соломинки.

Трубопроводы разрушены. Российский газ, огромный источник дохода для Москвы и средство политического давления, иссяк – возможно, навсегда.

Германия, сентябрь 2022 года

В украинской столице переполох. Утром объявлена воздушная тревога. Большинство выпущенных россиянами крылатых ракет, реактивных снарядов и беспилотников перехвачены, жизнь продолжается как прежде. На переполненном железнодорожном вокзале невозможно найти свободное такси. Репортеры Spiegel приехали на ночном поезде из Польши. Здесь они будут месяцами общаться с людьми, которые много знают о подрыве газопроводов. Встречи не за горами. Но сначала – заселение в гостиницу неподалеку от штаб-квартиры украинской службы внутренней разведки СБУ, охраняемой бронетехникой и окруженной блокпостами.

Вечером следующего дня с нами по безопасным каналам связался информатор, представившийся не своим именем. Далее в материале мы будем называть его Андреем. Он участвовал в подготовке атаки на "Северные потоки", в частности – работал со спецназом. Андрей решил встретиться с нами, чтобы рассказать об операции, получившей название "Диаметр". Позже от него поступило еще одно предупреждение: отель может прослушиваться.

Утром следующего дня, немногим позже 10 часов, к отелю подъехал автомобиль марки "Фольксваген". За рулем – Андрей: высокий, спортивно сложенный человек с короткой прической. На нем черная футболка и солнцезащитные очки (мы воздержимся от дальнейших описаний). На соседнем кресле – его бородатый коллега. Мужчина за рулем говорит по-украински, помощник — по-английски; он станет переводчиком. Мобильные телефоны пришлось выключить.

Пока автомобиль мчался по киевской трассе, мужчина набирал какой-то текст на своем телефоне и рассказывал об операции "Диаметр". История длинная. Позже другие источники дополнят ее, заполнив оставшиеся пробелы.

Герой для украинцев

"Северные потоки" были военной целью", – убежден мужчина, считающий диверсию законным актом самообороны. Он несколько раз повторяет, что никто не хотел нанести ущерб [интересам] Германии. По его словам, газопроводы были дойной коровой для Москвы. Андрею известны многие детали операции, но он не отвечал за планирование и стратегию. За это нес ответственность кто-то другой – кто-то, с кем нам тоже придется поговорить.

49-летний Роман Червинский – герой для многих на Украине. Мужчина много лет проработал в аппарате безопасности и был одним из руководителей контрразведывательной службы СБУ. Позже он перешел на службу в военную разведку ГУР.

Червинский отвечал за самые дерзкие акции украинских спецслужб. Например, разрабатывал план заманить наемников из ЧВК "Вагнер" в ловушку в Белоруссии, чтобы похитить их и вывезти на Украину.

Для многих украинцев Червинский стал легендой после того, как в 2019 году ему удалось немыслимое. Тогда СБУ похитила ополченца Владимира Земача, якобы причастного к сбитию рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines. За свой успех Червинский был награжден орденами и медалями.

Нам было любопытно узнать, что скажет сам Червинский (ранее он отказывался от контактов через адвоката). Пообщаться с Червинским лично – сложная задача. Он уже больше года под домашним арестом с браслетом электронного слежения. Судят его, среди прочего, за превышение полномочий. Червинский обвиняется в том, что летом 2022 года он пытался – безуспешно – убедить российского летчика-истребителя перейти на украинскую сторону. Вместо того, чтобы вместе с самолетом бежать на Украину, как было оговорено с Червинским, пилот, по всей видимости, передал своим спецслужбам координаты места планируемой посадки. Российские войска, как уже неоднократно происходило ранее, атаковали аэродром.

Встреча в больнице

По мнению властей, Червинский несет полную ответственность за провал операции. Его сторонники подозревают, что у обвинений есть политическая подоплека: по их словам, влиятельные люди, близкие к президенту Украины, пытаются таким образом избавиться от своего соперника. Что неудивительно: Червинский публично конфликтовал с правительством Зеленского. В одном из интервью он обвинил его в преступном пренебрежении задачами повышения обороноспособности Украины. По его словам, такое бездействие можно объяснить лишь "систематической работой российских агентов в правительстве". Он считает, что причину, по которой россияне начали масштабное наступление только в 2022 году, назвать несложно: это "Северный поток". "Им нужно было сначала закончить его строительство, чтобы поставить Европу в зависимость от него".

После заключения под стражу у Червинского ухудшилось здоровье. Как известно, ему приходится регулярно посещать врача. Если знать, на какое время назначен прием, можно попытаться застать его в больнице, ведь квартира мужчины, как утверждают его доверенные лица, находится под наблюдением.

И вот, однажды днем в конце лета репортеры Spiegel сидят у входа в одну из киевских больниц. Наконец из одного из процедурных кабинетов выходит худой невысокий мужчина с осунувшимся лицом и редеющими волосами. На нем торчащая из брюк белая рубашка; на правой лодыжке виден электронный браслет.

Стоящая у кабинета супружеская пара узнает его. Мужчина сидит в инвалидном кресле; женщина подходит к Червинскому, обнимает его и целует в щеку. Они делают селфи.

Наконец мы можем подойти к нему. У него очень мягкое рукопожатие. Мы обмениваемся парой незначительных фраз, после чего переходим к делу: не мог бы он встретиться с нами, чтобы поговорить об атаке на "Северный поток"?

"Я предпочитаю не говорить на эту тему, – отвечает Червинский. – Но могу сказать одно: атака пошла на благо не только Украине, но и Германии". Наконец-то Берлин больше нельзя было шантажировать. Саботаж как акт освобождения – вот как он воспринимает диверсию.

А немецкое расследование? "Следователи делают свою работу. Но они помогают России. Тот, кто взорвал трубы, атаковал военный объект". Это законная мишень военного времени. "Никого не убили и даже не ранили".

На этом он прощается с нами. У больницы его ждет машина с водителем.

На протяжении долгого времени Роман Червинский принадлежал к наиболее загадочной группе в органах безопасности Украины, которая, как считалось, была создана агентами США. Поскольку украинские службы преимущественно комплектовались из числа бывших сотрудников КГБ, американцы много лет искали надежных людей, которых можно было бы обучать в изоляции от пророссийски настроенных агентов. Важнейшей задачей было создание дееспособных диверсионных подразделений.

Червинский был одним из таких людей, как и его давний начальник – генерал-лейтенант Василий Бурба, экс-глава украинской военной разведки.

Эти люди прошли подготовку в ЦРУ. Их учат мыслить масштабно.

"Северный поток" для них представлялся логичной мишенью еще до начала конфликта. За счет газа финансируется российский военный аппарат. Кроме того, газопровод давно был предметом раздражения для Вашингтона. Вне зависимости от приходящей к власти администрации американцы настойчиво призывали немцев положить конец их зависимости от российских энергоносителей.

По словам наших собеседников, у спецслужб еще в 2019 году имелись планы по уничтожению "Потоков". Впрочем, они так и не были реализованы; но затем российские силы вошли на территорию Украины и двинулись на Киев. Сначала ВСУ пришлось отбивать атаки русских.

Когда же им удалось отстоять столицу, состоялась встреча старых товарищей, на которой они решили посвятить себя тому, что им удавалось лучше всего – планированию секретных операций против России, заказным убийствам, диверсиям и атакам далеко за линией фронта.

С весны 2022 года представители спецслужб будут собираться в тайно арендуемых офисах в Киеве, а "Северные потоки" быстро вернутся в список потенциальных целей.

Взрывные испытания на озере

Газопроводы воспринимаются украинцами как законная цель: многомиллиардные прибыли идут на финансирование врага. И эта точка зрения подкрепляет их логику: того, кто атакует военный объект во время конфликта, невозможно привлечь к ответственности по нормам международного права.

Конкретная подготовительная работа начнется в Киеве в апреле 2022 года. Как глубоко под поверхностью воды и где именно проходят четыре трубы? Каков диаметр, какова толщина стали, из которой они сделаны? Подходящим кажется только вариант со взрывом на глубине более 50 метров под поверхностью воды: русские не смогут устранить повреждения на такой глубине.

Один из специалистов знает об этом все. По его словам, водолазы-профессионалы могут погрузиться на глубине 100 метров. Но как взорвать стальную конструкцию в бетонной оболочке?

Ответ находится в украинской глубинке. Летом 2024 года Андрей на бешеной скорости везет нас по трассам и ухабистым проселочным дорогам. Наконец мы подъезжаем к берегу почти бескрайнего озера.

Они "обращались ко многим экспертам, очень, очень многим", – говорит спецназовец. Но никто из них не смог или не захотел помочь. В конце концов они обратились к отставному эксперту-подрывнику, потерявшему в конфликте сына. Андрей называет его "дедушкой". "У него была хорошая идея. Но для нее нужна была взрывчатка, которую на Украине не производят".

Так откуда же взялась взрывчатка? "Я не хочу об этом говорить, – говорит Андрей, – но она нашлась".

Идея ветерана-подрывника: превратить в бомбу баллон со сжатым воздухом для водолазов. Андрей рисует палкой эскиз на песчаном берегу. В баллон для дайвинга встраивается перегородка, чтобы создать полость для так называемого режущего заряда. Оставшаяся часть заполняется специальной подводной взрывчаткой – октогеном – и, наконец, гексогеном.

Поиск подходящих водолазов

Чтобы максимально усилить воздействие взрывчатки на стальную трубу, подрывник рекомендовал поместить бомбы в местах стыка трубопровода. В этом месте труба закована не в бетон, а только в жесткую полиуретановую пену. "Эксперты сказали, что, если у нас получится проделать небольшое отверстие в наружной стенке, давление газа изнутри сделает все остальное за нас", – поясняет мужчина.

В конце 2022 года озеро послужило диверсантам испытательной лабораторией для подготовки первой бомбы. "Дедушка" наполнил баллон акваланга взрывчаткой. Бомбу поместили на стальную плиту, расположенную на глубине 150 сантиметров под поверхностью озера, и привели взрывчатку в действие.

Когда мужчины отправились проверить, пробил ли взрыв сталь, им не удалось найти металлическую пластину: сила взрыва вдавила ее в мягкое дно озера. Чтобы откопать ее, пришлось вызывать экскаватор. В центре оказалась большая дыра. Даже "дедушка" был впечатлен успехом.

Поиск "технических водолазов" ведется одновременно с созданием бомбы. На Украине их не так много. Как вспоминают инсайдеры, к ним обратилось порядка 20 потенциальных кандидатов. Не военнослужащих или сотрудников спецслужб, а водолазов-любителей, кондиционерщиков и IT-администраторов. Готовы ли они сделать кое-что для своей страны? Все сказали "да".

В итоге отобрали пятерых. По их словам, в их числе был и Владимир Ш. Он единственный, чье имя мы можем назвать, так как пока что он единственный, в отношении кого выдан ордер.

Среди рекрутов была и женщина. Ее роль – помочь отряду лучше замаскироваться под группу туристов. Она называет себя Дарьей Кормаковой, но на самом деле ее зовут по-другому.

Главнокомандующий ВСУ явно хотел большего

Отряд неделями тренировался в бывшей затопленной шахте, где можно было занырнуть на глубину до 100 метров. Задача: прикрепить манекен-бомбу к линю с карабином, погрузиться на дно, установить бомбу и вновь всплыть на поверхность.

Помимо физических нагрузок, у кандидатов тренировали психологическую устойчивость. "Они должны были научиться уверенно реагировать в стрессовых ситуациях, например, если их остановит полиция, – вспоминает один из наших собеседников. – Поначалу их было удивительно легко вывести из себя". Например, так: дайверы используют водолазные костюмы с подогревом, заряжаемые от аккумуляторных батарей. Поэтому в качестве теста инструкторы подложили своим подопечным разряженные батарейки.

В апреле стало ясно, что идея обретает контуры реальной операции – настолько масштабной, что ее невозможно будет осуществить без благословения главнокомандующего ВСУ.

Руководителю отряда назначили встречу с генералом Валерием Залужным, в то время – главнокомандующим украинской армией. На встрече ему представили оперативный план действий, якобы уместившийся на полутора страницах.

Залужный, по словам очевидцев, был впечатлен. У главнокомандующего только один вопрос: в курсе Зеленский? "Нет, нет", – поспешил заверить его собеседник. Генерал доволен. Его окружение не доверяет президенту и его советникам.

Так ли все было на самом деле? Как минимум маловероятно, что столь сложная операция с участием представителей известных спецподразделений могла остаться в тайне от главнокомандующего вооруженными силами страны. А Зеленский? В июне 2023 года он однозначно отрицал [свою осведомленность]: "Я – президент и отдаю приказы. Украина ничего подобного не делала. Я бы никогда так не поступил". Наши запросы остались без ответа.

Однако Залужному, как утверждают наши собеседники, настолько понравилась идея операции "Диаметр", что он даже захотел ее расширить. Главнокомандующий якобы предложил подумать о газопроводе в Черном море. Российский газ поступает туда по другому трубопроводу – "Турецкому потоку" – в одну из стран-членов НАТО, Турцию.

Разработчики операции полны энтузиазма, а Залужный, судя по всему, мыслит еще масштабнее. Теперь в разработке две операции, которые предполагалось осуществить одновременно. Но от атаки на "Турецкий поток" впоследствии пришлось отказаться, и все внимание было сосредоточено на "Северных потоках".

Предупреждение от ЦРУ

Бюджет диверсионной операции составил менее 300 тысяч долларов. Средства в большинстве своем пожертвовали предпринимателем, связанным с украинскими спецслужбами. Не такая уж большая сумма для столь масштабной атаки. Большая часть расходов приходится на оборудование и аренду судна. Водолазы не получают денег. Как и командиры, они даже вносят в проект средства из собственных сбережений.

Летом возникают проблемы. В июне 2022 года, за три месяца до взрывов, о планах украинцев узнали западные спецслужбы. По данным разработчиков операции, о подготовке диверсантов удалось узнать агенту шведской разведки. Взрывоопасная информация попала в другие секретные службы, что привело к появлению в Офисе президента Украины представителя ЦРУ.

Он очень конкретен: разработку операции необходимо прекратить. К тому времени Зеленский уже был в курсе происходящего.

Американцы также напрямую выходили на руководителей проекта, поскольку знали друг друга. "Я сказал, что ничего не знаю, но передам", – говорит человек, бывший контактным лицом между службами.

Залужный якобы узнал, что спецслужбы пронюхали о плане операции. Если руководство отряда не остановится, то, скорее всего, все попадут в тюрьму. Однако они не восприняли эти слова как приказ о прекращении операции. В любом случае, ждать, пока настроение в Киеве станет более благоприятным, было нельзя. Осень не за горами. В октябре Балтийское море слишком неспокойно, чтобы спускать в воду с парусника водолазов с тяжелыми баллонами сжатого воздуха и бомбами. Руководители операции "Диаметр" раздумывают. Либо сейчас. Либо следующей весной.

В середине августа часть отряда отправляется в Польшу

Первым в путь отправился смельчак с кодовым именем "Рубик". У него за плечами большой опыт проведения тайных операций, и его не испугать осложнениями. В фургоне лежит водолазное снаряжение и бомбы, замаскированные под баллоны со сжатым воздухом. В каждом из них от 20 до 35 килограммов взрывчатки. В машине с ним и Дарья. Украинцы придумали легенду, почему едут с таким количеством материала. Дарья раньше руководила школой дайвинга, которую теперь из-за конфликта якобы хочет перевести в ЕС. Соответствующие бумаги у нее с собой. Рубик же играет роль ее любовника.

На границе между Украиной и Польшей им приходится пройти проверку. По их словам, все дело было в таможенных пошлинах, налогах и разрешениях. Они ведут себя как настоящая пара: держатся за руки и целуются.

Однако потом, как вспоминает один из них, настал критический момент: появился пограничник с собакой. На что она натаскана? На наркотики? Взрывчатку? И то, и другое?

Если их заставят открыть багажник, может запахнуть жареным, опасался мужчина. Баллоны со взрывчаткой гораздо тяжелее, чем без нее. Но собака спокойно проходит мимо. Повезло.

Спустя несколько часов Рубик и Дарья прибывают на место сбора – в заброшенный дом на окраине небольшого польского городка. Позже Рубик присоединяется к остальным дайверам, капитану и помощнику. Им приходится вывернуть карманы и, якобы, даже раздеться. Никому не разрешается иметь при себе мобильный телефон. Для связи у руководителя операции с собой 16 мобильных телефонов и множество предоплаченных сим-карт. После каждого звонка он меняет аппарат.

Команда должна была выехать немедленно, но возникли проблемы с поддельными документами, пришлось несколько дней подождать. Никому не разрешалось выходить из дома, чтобы не привлекать лишнего внимания. Только "пара" время от времени ходит за покупками. Группу лихорадит; настроение упадочное. "Мы все умрем", – говорит один из дайверов. "Мы все попадем в тюрьму", – отвечают ему другие.

Наконец, им передают болгарские и румынские поддельные документы, но подделки оказываются очень низкого качества. Сертификат на аренду лодки тоже изготовлен наспех. Вряд ли кто-то из участников операции на тот момент верил, что их миссия увенчается успехом.

Канцлер недооценил опасность

Дайверы не знают, что в июне 2022 года в Федеральную разведывательную службу Германии поступила зашифрованная сверхсекретная депеша, содержавшая с четким предупреждением от нидерландской военной разведки. Они также проинформировали ЦРУ, а американцы впоследствии передали информацию немцам – из соображений безопасности.

В секретных письмах описывалась атака на "Северные потоки": шесть коммандос с Украины с фальшивыми удостоверениями личности планировали нанять лодку, погрузиться со специальным оборудованием к лежащим на дне Балтийского моря трубам и взорвать их. Командовал операцией главнокомандующий Валерий Залужный, но Зеленский в известность поставлен не был. Прикрытием должны были послужить запланированные на то время учения стран НАТО в Балтийском море.

Федеральная разведывательная служба передала информацию в офис канцлера, но там не сочли их чем-то заслуживающим внимания. Это объясняется тем, что предупреждение попало в канцелярию только после завершения маневров НАТО, во время которых никаких инцидентов не произошло. Один из немногих людей в Берлине, знавших о предупреждении, сказал, что из-за него не было поднято тревоги. В то время в кругах силовиков преобладало мнение об ошибочности полученной информации.

Как мы знаем сейчас, с информацией было все в порядке: у украинцев просто возникли проволочки.

Несмотря на предупреждение, немецкая сторона не предприняла никаких действий, чтобы предотвратить возможную атаку. Федеральная полиция, военно-морской флот, контртеррористические центры федеральных и земельных правительств так и не получили эти сведения.

Фальшивые документы, самодельные бомбы

И вот в начале сентября "Андромеда" покинула пристань без каких-либо помех и проверок. Сначала она направляется к Рюгену для дозаправки и загрузки. Остальные члены экипажа поднялись на борт с плохо подделанными документами и самодельными бомбами, которые в разговоре называют "подарками".

Затем они перешли к поиску труб, сканируя морское дно мощным гидролокатором. Вечером того дня "Андромеда" заходит в различные гавани на юго-востоке Швеции.

Обнаруживает трубопровод, они последовали по его маршруту до участка с нужной глубиной: более – но ненамного – 50 метров. Во время тренировок они погружались на глубину до 100 метров. Теперь, как предупреждали эксперты, из соображений предосторожности глубина должна была быть меньше.

Над трубопроводом команда опускает груз на веревке. Сверху в качестве буя крепится канистра, завернутая в мешок для мусора.

Водолазы выбираются на поверхность через платформу на корме. Нелегкая задача – со всеми этими баллонами со сжатым воздухом и бомбами. Особенно в шторм. Бомбы прикреплены к линю с помощью карабина. Дайверы погружались по двое, с зарядами взрывчатки. Затем они плыли вдоль трубы, пока не обнаруживали соединительный шов. Там они устанавливали взрывное устройство. Силиконовая подушка между бомбой и трубопроводом была призвана увеличить расстояние до трубы и тем самым усилить взрывной эффект.

За одно погружение выходит только около 15 минут на дне. Темно; видимость не превышает двух метров (а если вверх вздымается ил, она сокращается до расстояния вытянутой руки).

Чтобы вернуться на поверхность, дайверам необходимо около 40 минут. Тем временем "Андромеда" выписывает восьмерки: слишком долгое пребывание на одном месте будет бросаться в глаза. Когда заранее рассчитанное время погружения подходит к концу, судно подходит к баллону, отмечающему условленное место, и дайверы возвращаются на борт.

"В итоге отважнее всех оказалась девушка"

Дело движется максимум. Диверсантам удается совершить максимум одно погружение в день, в ходе которого удается установить в лучшем случае один из "подарков", о чем они сообщают сразу по возвращении. Дарья уступает коллегам в технической подготовке, но не в смелости. Из-за шторма "Андромеда" несколько дней остается в гавани. Волнения наблюдаются и в последующие дни; всю команду укачивает. Никто– за исключением Дарьи – не хочет погружаться, и в конце концов она убеждает остальных, что сделает все сама. "В конечном счете отважнее всех оказалась девушка", – вспоминает один из участников операции.

Многое идет не по плану: однажды Дарья вроде как забывает должным образом прикрепить карабин с бомбой к леске, из-за чего они потеряли взрывчатку. В другой раз из-за плохой видимости у нее не получилось разглядеть на дне нитки газопровода. Ее коллеги также несколько раз возвращались на поверхность, так ничего и не добившись.

Утром 19 сентября "Андромеда" прибывает в порт польского курорта Колобжег, но у начальника порта возникают подозрения. Немецкое судно с русско- или украиноязычной командой? Он решает предупредить пограничников. Спустя несколько часов в порт прибывает патруль. Диверсантов просят предъявить плохо изготовленные фальшивые документы, записывает номера паспортов, но отпускают. Отряду снова повезло.

Предательские фотографии из отпуска

У "Андромеды" время уже на исходе. Взрыватели установлены на 26 сентября. Шесть взрывных устройств уже заложены, одна бомба в итоге не попадет в цель. Одна из ниток "Северного потока – 2" останется нетронутой.

23 сентября "Андромеда" прибывает обратно в Вик на острове Рюген. Туристы наблюдают, как рано утром с корабля снимают оборудование для дайвинга, ящики, бутылки с напитками и сумки. Все грузится в красный фургон, номер которого можно разглядеть на фотографиях. Позже контрольные данные польской пограничной полиции покажут, что фургон выехал с Украины в Польшу 22 сентября и въехал в Германию в 6.13 утра 23 сентября. В тот же день в 13:56 он вернулся в Польшу, а в 11:05 24 сентября пересек границу с Украиной.

23 сентября "Андромеда" окончательно вернулась в порт Росток-Варнемюнде. Просто затопить судно не имело смысла: это привлекло бы излишнее внимание. Немецкие следователи узнали об "Андромеде" лишь много месяцев спустя. По пути на Украину диверсанты незаметно провезли в Польшу баллоны со сжатым воздухом, которые, по словам одного из участников операции, они там и раздобыли. Единственное, что им не удалось вернуть, так это в тысячу евро залога за аренду "Андромеды".

Когда 26 сентября в Балтийском море взорвались бомбы, отряд давно уже был дома.

Берлин/Варшава, август 2024

Долгое время казалось, что отряду удалось провернуть идеальную операцию – вопреки скромному бюджету и привлечению исполнителей из числа гражданских лиц. Но диверсанты допустили целый ряд ошибок. Просто потребовалось какое-то время, чтобы их обнаружить.

Позже всплыла фотография с камеры слежения, сделанная 8 сентября 2022 года в городе Лицов на острове Рюген, на которой в кадр попал белый фургон с украинскими номерами, Citroën Spacetourer. Благодаря снимку снимки вышли на Владимира Ш. – кондиционерщика, отца троих детей и инструктора по дайвингу. В последний раз его видели в польском городе Прушкув. Вряд ли следователи из федеральной прокуратуры, федеральной полиции и BKA ожидали такого прорыва в расследовании.

Генеральный прокурор Йенс Роммель согласовывает ордер на арест подозреваемого диверсанта, действительный на территории Европейского союза, и 21 июня этого года передает документ польской стороне. Вместе с домашним адресом подозреваемого. Арест должен был быть простой формальностью. Вот только он не был произведен.

Чего не понимали следователи: в конце мая они могли поймать Владимира Ш. в Германии, в одном из районов немецкой столицы. Возвращаясь из краткосрочного отпуска, он вместе с женой и детьми остановился там навестить родственников. Как следует из полученных данных, сначала семья посетила Щецин, откуда направилась в Росток – туда, откуда в свое время отправилась в свой диверсионный рейд "Андромеда".

Польша отказывается сотрудничать

Почти три месяца спустя приветливая женщина с темно-русыми волосами открывает дверь обвитого плющом берлинского таунхауса. Репортеры из Spiegel и ZDF показывают ей фотографии Владимира Ш. Знаком ли ей этот человек? Конечно, говорит украинка, это муж ее двоюродной сестры. В то майское воскресенье Ш., его жена и трое их детей заехали к ним по пути из Копенгагена, поздороваться и немного передохнуть. Она достает мобильный телефон и открывает фотографию, датированную 26 мая: "Это мой двоюродный брат, – говорит она, – а Владимира на снимке нет, потому что он фотографировал".

Следователи лишь с опозданием поймут, что Ш. провел какое-то время на территории Германии. Благодаря техническим данным, полученные от телекоммуникационных компаний, им удалось реконструировать большую часть поездки. Следователи были поражены, но у них все еще теплилась надежда поймать Ш. в Польше. В стране вновь у власти Дональд Туск, которого они считают человеком влиятельным и – что важнее всего – открытого к сотрудничеству.

С точки зрения Германии, Варшава ранее не проявляла особого интереса к раскрытию теракта. Польские чиновники публично ставили под сомнение версии, согласно которым следы диверсантов вели в их страну.

Бегство в посольском автомобиле

Ситуация не изменилась: в начале июля немцы поняли, что поляки не хотят помогать, несмотря на наличие действительного на всей территории ЕС ордера арест Владимира Ш. Более того, они, видимо, предупредили украинскую сторону.6 июля Ш. бежал на Украину, перейдя границу в районе Корчова. Как видно на снимках, подозреваемый в совершении подрыва газопроводов сидит в машине с дипломатическими номерами, используемой украинским посольством в Варшаве. Скорее всего, за рулем был украинский военный атташе.

Немецкие следственные органы в ужасе спрашивали польских коллег, как такое могло произойти. Ответ, как вспоминают в Берлине, был однозначным: "Зачем нам его арестовывать? Для нас он герой!"