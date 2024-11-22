Вашингтон, Лондон и Канберра договорились ускорить разработку гиперзвукового оружия

Австралия, Великобритания и США, действуя в рамках оборонного союза AUKUS, заключили трехстороннее соглашение, направленное на ускорение разработки гиперзвукового оружия и связанных с ним технологий в рамках программы Pillar II.

Как уточняет Navy Recognition, соглашение оформлено в рамках Проекта испытаний и экспериментов с гиперзвуковыми летательными аппаратами (HyFliTE).

Предполагаемый облик гиперзвуковой ракеты HACM, США Raytheon

Центральное место в соглашении занимает интеграция разработок, которые стороны альянса пока ведут самостоятельно. Предполагается совместное использование испытательных полигонов и центров, а также проведение летных испытаний в Австралии, Великобритании и США.

Как отмечает австралийское Минобороны, развитие гиперзвуковых технологий соответствует приоритетам, изложенным в Национальной оборонной стратегии Австралии до 2024 года, в которой они рассматриваются как критически важный потенциал для поддержания оперативного превосходства и обеспечения национальной безопасности.

Союз AUKUS, созданный в сентябре 2021 года, является трехсторонним партнерством в области безопасности между Австралией, Соединенным Королевством и США, направленным на укрепление безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Ключевым направлением этого альянса стала разработка многоцелевых атомных подлодок для Австралии в рамках программы SSN-AUKUS. Эти субмарины начнут строить в конце 2020-х годов на базе британских и американских технологий. В эксплуатацию они поступят к концу 2030-х годов.

Помимо подводных лодок, AUKUS делает акцент на сотрудничестве в области передовых возможностей, включая квантовые технологии, искусственный интеллект, гиперзвуковое оружие и киберзащиту. Партнерство стремится повысить совместную оперативную совместимость и готовность среди участников.

Недавние инициативы в рамках AUKUS включают существенные инвестиции в расширение промышленных и кадровых возможностей. Например, Канберра выделила 4,6 млрд австралийских долларов (3 млрд долларов США) на поддержку производства компонентов подводных лодок в Великобритании, в частности, на производство реакторов компанией Rolls-Royce. Одновременно с этим идет набор персонала на верфях в Барроу-ин-Фернесс.

Стратегически AUKUS рассматривается как ответ на растущие геополитические вызовы в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности, на рост влияния Китая. Союз направлен на сохранение баланса сил. Однако соглашение вызвало международную реакцию. Оно привело к расторжению более раннего контракта Австралии с Францией на поставку дизель-электрических подлодок, что обострило дипломатические отношения Канберры и Парижа. В то же время Китай раскритиковал партнерство как потенциальный катализатор региональной нестабильности и гонки вооружений.