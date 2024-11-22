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ТАСС

В Словакии расследуют законность дарения военной техники Украине

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Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии.
Источник изображения: Фото: AP Photo/Petr David Josek

Особое внимание будет сконцентрировано на работе бывших руководителей национального министерства обороны, по рекомендации которых республика передала ВСУ необходимую ей самой дорогостоящую военную технику

БРАТИСЛАВА, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Словакии расследуют законность передачи военной техники в дар украинской стороне. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Матуш Шутай-Эшток

"Существует обоснованное подозрение в совершении нескольких преступлений", - цитирует его Словацкое телевидение. Для расследований подозрений в противозаконности дарения ВСУ военной техники в составе национального Управления по борьбе с организованной преступностью Словакии создано специальное подразделение, получившее название "Даритель".

Следователи должны проверить законность действий словацких чиновников, которые находились у власти до октября 2023 года и опирались на поддержку либеральных партий. Особое внимание будет сконцентрировано на работе бывших руководителей национального министерства обороны, по рекомендации которых Словакия передала Украине необходимую ей самой дорогостоящую военную технику.

Действующее словацкое правительство социал-демократа Роберта Фицо считает, согласно заявлениям его представителей и самого премьера, что дарение военной техники Украине нанесло значительный ущерб безопасности Словакии. Прежние власти направили в дар Киеву, в частности, эскадрилью сверхзвуковых истребителей МиГ-29 и ракетно-зенитную систему С-300. В результате этого, как говорят они, республика осталась без эффективных средств ПВО. Общая сумма военной помощи, оказанной Братиславой Киеву, оценивается примерно в €700 млн. 

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Страны
Словакия
Украина
Продукция
С-300
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