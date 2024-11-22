Министр обороны Канады: Обещанный Украине ЗРК NASAMS находится в соседней Польше

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Обещанная Киеву Канадой система ПВО NASAMS в ближайшее время будет доставлена на Украину, она уже находится на территории соседней Польши. Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр.

Канада доставила в Польшу обещанную Зеленскому систему ПВО NASAMS, в скором времени она должна пересечь границу и поступить на вооружение Воздушных сил ВСУ, но конкретные сроки канадцы не называют. Возможно, что имеются какие-то проблемы с комплектацией или ещё что-то. Ранее Зеленский заявлял, что надеется получить систему ПВО от Канады до конца этого года.

Мы тесно сотрудничали с американцами и производителем Raytheon над сбором этой системы и ее доставкой. Сейчас она находится в Польше и вскоре должна быть переправлена через границу… Мы работаем с украинцами, чтобы как можно скорее доставить эту систему, приобретенную Канадой для Украины. Ожидаю, что вскоре сможем сказать значительно больше

— заявил канадский министр.

В Киеве этому известию очень обрадовались, поскольку с зенитными ракетными комплексами у Украины не всё так хорошо, как рассказывают. Да и запасы зенитных ракет уже подходят к концу.

О том, что Канада поставит Украине зенитно-ракетный комплекс NASAMS, сообщалось еще в январе прошлого года, соответствующее решение приняло правительство страны. Причем комплекс Канада планировала передать Украине совершенно бесплатно, в качестве «подарка».