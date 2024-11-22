РФ и Белоруссия разрабатывают четыре совместные космические программы - "Роскосмос"

Москва. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия и Белоруссия обсудили развитие сотрудничества в космической отрасли, идет разработка четырех совместных проектов, сообщили в "Роскосмосе" в четверг.

В госкорпорации отметили, что 20-21 ноября в Национальной академии наук Белоруссии состоялось заседание рабочей группы по подготовке перспективных программ Союзного государства и развитию сотрудничества в космической сфере.

"На заседании были рассмотрены перспективные совместные предложения о разработке 4 программ Союзного государства и 3 перспективных проектов Союзного государства в данной сфере, обсужден план работы рабочей группы на 2025 год, рассмотрены аспекты организации и сроках подготовки 9 белорусского космического конгресса", - говорится в сообщении.