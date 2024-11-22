Мозамбик может стать очередным оператором самолета C-295

ЦАМТО, 21 ноября. Согласно информации, появившейся в специализированных африканских СМИ, ВС Мозамбика получат собранный в Испании самолет ВТА C-295.

Как сообщается, самолет будет готов к поставке заказчику в ближайшие недели.

О приобретении, в частности, сообщают ресурсы Africa Intelligence и Military Africa. Несмотря на циркулирующую в СМИ информацию, официальные сообщения о заказе C-295 для ВС Мозамбика или переговорах по этому вопросу отсутствуют.

По данным портала Military Africa, стоимость покупки собранного на заводе Airbus в Севилье самолета оценивается в 50 млн. евро. Мапуту будет использовать C-295 для поддержки операций вооруженных сил против вооруженных исламистских группировок в провинции Кабо-Дельгадо на северо-востоке страны.

В случае подтверждения информации о поставке, новый самолет пополнит парк транспортной авиации ВВС Мозамбика, в состав которого в настоящее время входят приобретенные в 2022 году у южноафриканской компании Paramount восстановленные Let-410 чешского производства и CN-235M.

При этом Мозамбик присоединится к группе африканских стран, которые уже являются покупателями C-295. В их числе: Ангола, Алжир, Египет, Буркина Фасо, Кот-д'Ивуар, Мали, Габон, Гана и Сенегал.

На текущий момент компания Airbus Defense and Space получила заказы на поставку 301 самолета C-295 и уже передала покупателям 226 из них.