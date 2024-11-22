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ТАСС

Reuters: Тайвань не готов помочь Украине оружием

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Военнослужащие с флагом Тайваня
Военнослужащие с флагом Тайваня.
Источник изображения: © AP Photo / Daniel Ceng

При этом остров хотел бы открыть свое представительство в Киеве, заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства Франсуа Ву

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. Тайвань не готов предоставить Украине военную помощь, поскольку считает этот вопрос "слишком деликатным", но хотел бы открыть свое представительство в Киеве. Об этом заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства острова Франсуа Ву.

"Военная помощь все еще остается слишком деликатным [вопросом], поэтому я думаю, что мы пока не собираемся обсуждать с Украиной [помощь в сфере] безопасности", - сказал чиновник в интервью агентству Reuters в ходе визита в Берлин.

В то же время Франсуа Ву отметил, что Тайвань в будущем, возможно, откроет свое представительство в Киеве. "Пока мы не зашли так далеко, чтобы учредить свое представительство. Возможно, в будущем. Тайвань, конечно, стремится к этому, но пока, я думаю, мы еще не продвинулись в этом [вопросе]", - подчеркнул замглавы ведомства.

По информации агентства, на прошлой неделе в оборонном ведомствеТайваня в ответ на вопрос, будут ли списанные зенитные ракеты Hawk переданы Украине, заявили, что США сами должны определить, что делать со своими ракетами.

12 ноября журнал Forbes со ссылкой на бывшего чиновника Пентагона Тони Ху сообщил, что администрация Тайваня при посредничестве США могла передать Украине излишки своих зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Hawk. По оценкам журнала, всего Вооруженные силы Украины могли развернуть до 15 батарей ЗРК Hawk, в каждой из которых не менее шести пусковых установок по три ракеты.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. 

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