Южная Корея построит полигон для испытаний военно-морских систем на суше

В Центре океанических исследований SOKRI в городе Самчхок (Южная Корея) заложили фундамент крупнейшего в республике наземного испытательного комплекса LBTS для тестирования морских боевых систем. Как уточняет Navy Recognition со ссылкой на Управление оборонных закупок (DAPA), объект предназначен в первую очередь для оценки разработок в рамках программы создания будущих эсминцев класса KDDX.

На платформе LBTS можно будет объединить в операционную структуру датчики, оружие, системы связи и навигационное оборудование. Объект, занимающий площадь более 6700 кв. метров, предназначен для предварительной проверки и тестирования боевых систем на суше, чтобы минимизировать ошибки при развертывании на кораблях. Такой подход повысит производительность, упростит модернизацию и облегчит ремонт, гарантируя, что корабли достигнут оптимальной боевой эффективности, отметили в DAPA.

Модель эсминца класса KDDX Википедия

Ожидается, что постройку LBTS завершат к июню 2026 года, а процессы проверки, предваряющие полномасштабную эксплуатацию, начнутся в 2027 году.

Кроме того, испытательный центр обеспечит непрерывную модернизацию военно-морской техники, повторяя концепцию центра разработки боевых систем ВМС США (CSEDS).

Например, американский флот недавно открыл наземный испытательный полигон в Центре надводных боевых действий в Филадельфии. Объект предназначен для усовершенствований эсминцев класса "Арли Бёрк" путем тщательного тестирования критических систем.

Напомним, что контракт на базовое проектирование эсминцев нового поколения KDDX был заключен между DAPA и HD Hyundai Heavy Industries (HHI) в 2020 году. На его выполнение ушло три года. KDDX станет первым эсминцем, полностью построенным с использованием южнокорейских технологий, начиная от конструкции корпуса и боевой системы и заканчивая современными РЛС и вооружениями.

Эсминцы типа KDDX планируют вооружить 127-мм орудием, двумя 30-мм арткомплексами типа CIWS-II, пусковой установкой на восемь противокорабельных ракет (потенциально – C-Star от LIG Nex1), а также вертикальной установкой KLVS для зенитных ракет типа L-SAM.

Общая стоимость программы KDDX оценивается в 5,8 млрд долларов США, при этом к 2036 году планируется приобрести шесть таких кораблей. В 2024 году стороны должны заключить контракт на детальное проектирование эсминцев, после чего ВМС Южной Кореи закажут головной корабль нового поколения.