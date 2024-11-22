На "Янтаре" открылась новая достроечная набережная

На Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" торжественно открыли достроечную набережную. Как сообщили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации, новая 450-метровая причальная стенка значительно повысит производственные мощности верфи, позволяя одновременно швартовать и достраивать большее количество кораблей.

Набережная оборудована подкрановыми путями, инженерными сетями, швартовными устройствами (кнехтами, лебедками). Выполнен монтаж сетей электроснабжения, водоснабжения (технической и питьевой воды), пожаротушения, а также оборудованы пункты электропитания и отбойников.

Новая достроечная набережная ПСЗ "Янтарь" ОСК

Проект реконструкции достроечной набережной реализован в рамках программы модернизации ОСК, при поддержке Минпромторга по Федеральной целевой программе "Развитие оборонно-промышленного комплекса".

Для обеспечения производственного цикла верфи погрузочно-разгрузочными работами установлены два крана российского производства грузоподъемностью 20 и 10 тонн. Протяжённость причала позволит осуществлять достройку одновременно нескольких кораблей, что существенно повысит производительность и сократит сроки сдачи заказов, отметили в пресс-службе ОСК.

"Современные вызовы в области военного и гражданского судостроения требуют передовой технической базы. Новая причальная стенка значительно повысит производственные мощности завода, ускорит выполнение заказов и укрепит нашу конкурентоспособность", – подчеркнул гендиректор ПСЗ "Янтарь" Илья Самарин.

Достроечная набережная обеспечит выполнение морских и технологических операций, а именно: швартовка кораблей и судов; погрузка и монтаж устройств на корабли и суда; пусконаладочные работы; подготовка кораблей и судов к швартовным испытаниям и проведение швартовных испытаний; подготовка кораблей и судов к заводским и государственным испытаниям.

Площадь новой набережной – почти 4000 кв. метров. Одновременно швартоваться смогут от 4 до 6 кораблей.