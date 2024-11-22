Бойцы батальона "Феникс" приступили к первым боевым полетам в Курской области

Молодые операторы сами собирают дроны, готовят их к вылету, устанавливают ретрансляторы и катапульту для запуска дрона

КУРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Несколько расчетов батальона "Феникс" прошли обучение на управление FPV-дроном самолетного типа "Молния" и приступили к первым боевым полетам в Курской области, передает корреспондент ТАСС с позиций операторов.

Ранее в Курской области работал только один расчет "Молний" отдельного батальона специального минирования "Феникс". Сейчас подготовку прошли еще несколько расчетов. Корреспондент ТАСС наблюдал, как они вышли на первый свой боевой вылет под руководством бойца батальона и по совместительству их инструктора с позывным Оша, который имеет уже более 500 самолетовылетов на данном дроне.

Дообучение строится по следующей схеме: молодые операторы сами собирают дроны, готовят их к вылету, устанавливают ретрансляторы и катапульту для запуска дрона, но сначала взлетает инструктор. Он управляет дроном с помощью пульта и FPV-очков, а рядом с ним сидит в таких же очках молодой оператор и для начала смотрит, как летит инструктор, а также запоминает ориентиры.

"Со мной сейчас экипажи новоиспеченные, проводим обучение в боевых условиях. Показываю второму экипажу как вести дрон, как ориентироваться, как производить взлет. Экипажи уже более чем опытные, но обычные квадрокоптеры от самолетов очень отличаются", - сказал ТАСС Оша.

Взрывотехник подразделения с позывным Толстый рассказал, что "Молния-2" может нести боевую часть массой до 6 кг, что по мощности сравнимо с артиллерийским снарядом калибра 152 мм. Попадание такого дрона в одноэтажный дом полностью уничтожает его. Для сравнения, FPV-квадрокоптер может нести заряд массой не более 2-3 кг. Кроме того, "Молнией" можно отработать по цели в нескольких десятках километров от оператора, тогда как средняя дальность применения FPV-квадрокоптеров находится в пределах 10-15 км.

Один из операторов дронов с позывным Кентугай рассказал, что воюет с 2022 года и в ходе освобождения Артемовска был командиром взвода ПЗРК в ЧВК "Вагнер". На счету его взвода было несколько подбитых самолетов и вертолетов ВСУ. Теперь он летает сам. По словам Кентугая, летать ему нравится больше, чем сбивать.

Во время нахождения корреспондента ТАСС на позициях расчет "Молнии" пролетел несколько десятков километров вглубь территории, занятой ВСУ, и поразил двигавшийся по дороге украинский грузовик.