Госдепартамент США одобрил поддержку поставляемой ВСУ американской военной техники

ЦАМТО, 21 ноября. Госдеп США одобрил потенциальное предоставление Украине в рамках программы "Иностранные военные продажи" открытого заказа на обслуживание поставляемых из наличия армии США систем, а также сопутствующего оборудования.

Полная стоимость заказа может составить 100 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможной реализации этой программы 19 ноября.

Правительство Украины обратилось к США с запросом о возможности закупки оборудования и услуг для восстановления поставляемой СВ США техники; оказания технической помощи; обучения; предоставления технической документации, а также других сопутствующих элементов логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация этой программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и позволит усилить обороноспособность страны-партнера.

В уведомлении отмечается, что Украине срочно необходимо усилить национальные возможности поддержки для обеспечения высокой боеготовности предоставляемой США техники и систем вооружения. Данная поддержка будет способствовать повышению эффективности ведения ВС Украины боевых действий, общих эксплуатационных характеристик, логистики и снизит финансовые расходы за счет более стабильного и быстрого цикла ремонта.

Главный подрядчик(и) будет определен из числа утвержденных поставщиков. На текущий момент запросы о реализации компенсационных соглашений в связи с этой продажей отсутствуют.

Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.