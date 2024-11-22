Нидерланды завершили передачу учебному центру в Румынии 18 истребителей F-16

ЦАМТО, 21 ноября. Минобороны Нидерландов объявило о прибытии последних двух из 18 обещанных истребителей F-16 в Европейский учебный центр подготовки пилотов F-16 (EFTC) на авиабазе "Фетешти" в Румынии.

Первоначально используемый для обучения румынских пилотов, этот центр теперь также проводит обучение украинских летчиков. Первые пять самолетов были доставлены в центр в ноябре 2023 года, а следующие машины поэтапно передавались в течение этого года.

Осенью этого года Нидерланды сняли с вооружения последние истребители F-16. В октябре министр обороны страны Рубен Брекелманс объявил о поставке первых самолетов Украине. Всего Киеву запланировано передать 24 машины.

На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 19 ноября премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Копенгаген на данный момент передал Киеву шесть F-16 из 19 обещанных.