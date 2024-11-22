Войти
ЦАМТО

Нидерланды завершили передачу учебному центру в Румынии 18 истребителей F-16

409
0
0
Истребители F-16 ВВС Нидерландов
Истребители F-16 ВВС Нидерландов.
Источник изображения: REUTERS/ Piroschka van de Wouw

ЦАМТО, 21 ноября. Минобороны Нидерландов объявило о прибытии последних двух из 18 обещанных истребителей F-16 в Европейский учебный центр подготовки пилотов F-16 (EFTC) на авиабазе "Фетешти" в Румынии.

Первоначально используемый для обучения румынских пилотов, этот центр теперь также проводит обучение украинских летчиков. Первые пять самолетов были доставлены в центр в ноябре 2023 года, а следующие машины поэтапно передавались в течение этого года.

Осенью этого года Нидерланды сняли с вооружения последние истребители F-16. В октябре министр обороны страны Рубен Брекелманс объявил о поставке первых самолетов Украине. Всего Киеву запланировано передать 24 машины.

На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 19 ноября премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Копенгаген на данный момент передал Киеву шесть F-16 из 19 обещанных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Нидерланды
Румыния
Украина
Продукция
F-16
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.11 20:23
  • 0
В рамках "корабельной полемики".
  • 22.11 18:30
  • 5826
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.11 16:34
  • 1
Степанов: Канада забыла о своем суверенитете, одобрив передачу США Украине мин
  • 22.11 16:14
  • 11
Россия впервые ударила межконтинентальной баллистической ракетой по Украине. На что способен комплекс «Рубеж»?
  • 22.11 12:43
  • 7
Стало известно о выгоде США от модернизации мощнейшего корабля ВМФ России
  • 22.11 04:04
  • 684
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.11 03:10
  • 2
ВСУ получили от США усовершенствованные противорадиолокационные ракеты AGM-88E (AARGM) для ударов по российским средствам ПВО
  • 22.11 02:28
  • 1
Путин сообщил о нанесении комбинированного удара ВС РФ по ОПК Украины
  • 21.11 20:03
  • 1
Аналитик Коротченко считает, что предупреждения об ответном ударе РФ не будет
  • 21.11 16:16
  • 136
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 21.11 13:19
  • 16
МС-21 готовится к первому полету
  • 21.11 13:14
  • 39
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 21.11 12:14
  • 0
Один – за всех и все – за одного!
  • 21.11 12:12
  • 0
Моделирование боевых действий – основа системы поддержки принятия решений
  • 21.11 11:52
  • 11
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России