Human Rights Watch осудила решение Байдена передать Киеву противопехотные мины

Вашингтон должен пересмотреть свое решение, сообщила международная правозащитная организация

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Противопехотные мины, которые США передадут Киеву, увеличат страдания мирного населения, Вашингтон должен пересмотреть свое решение. Об этом сообщила международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW), базирующаяся в Нью-Йорке.

"Решение администрации [президента США Джо] Байдена о передаче Украине запрещенных на международном уровне противопехотных мин ставит под угрозу жизни мирных жителей", - говорится в заявлении HRW, опубликованном в среду на сайте.

Представитель организации Мэри Уэрхэм призвала Вашингтона отменить это решение, потому что оно только "увеличивает страдания мирного населения в краткосрочной и долгосрочной перспективе".

Пентагон ранее подтвердил, что администрация США санкционировала применение противопехотных мин на Украине. В ведомстве уточнили, что речь идет о так называемых нестойких минах, которые становятся инертными спустя некоторое время. По версии Миллера, они становятся инертными спустя максимум две недели после установки.

Ранее The Washington Post проинформировала, что президент США Джо Байден санкционировал поставку на Украину противопехотных мин, тем самым отказавшись от принятой в 2022 году политики ограничения их применения за пределами Корейского полуострова.