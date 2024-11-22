База ПРО США в Польше находится в списке потенциальных целей России

МИД: база ПРО США в Польше находится в списке потенциальных целей ВС России

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. База ПРО в Польше давно вошла в число приоритетных целей для войск РФ, открытие базы США ведет к повышению стратегических и ядерных рисков, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это очередной откровенно провокационный шаг в череде глубоко дестабилизирующих действий американцев и их союзников по Североатлантическому альянсу в стратегической сфере... это ведет к подрыву стратегической стабильности... это естественным образом ведет к нарастанию стратегических рисков и как следствие к повышению общего уровня ядерной опасности", - сказала Захарова в ходе брифинга.

Объект имеет "очевидный потенциал" для ослабления российских сил сдерживания, добавила она.

"С учетом характера и уровня угроз возникающих от подобного рода западных военных объектов, база противоракетной обороны в Польше давно пополнила список приоритетных целей для потенциального поражения, что при необходимости может быть обеспечено широким спектром новейших вооружений", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Американская база противоракетной обороны Aegis официально открыта 13 ноября в польском Редзиково на севере страны в 165 километрах от границы с Россией.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что американская база противоракетной обороны в Редзиково направлена против России. По словам Дуды, изначально предполагалось, что база ПРО в Редзиково строится для противостояния противодействия потенциальному ракетному нападению Ирана.