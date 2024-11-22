Бить с упреждением: как навыки стендовой стрельбы помогают в борьбе с дронами

Дистанция — 35 м, ружье-полуавтомат, дробь — «семерка», спортивный опыт как оптимальные составляющие охоты на БПЛА

Ключевой проблемой в зоне СВО для военнослужащих на сегодняшний день являются вражеские дроны, а именно — камикадзе или FPV, даже артиллерия не наносит живой силе такого ущерба. Универсального средства против смертоносных «птиц» пока не придумано, автомат Калашникова не справляется, система РЭБ имеется далеко не везде. Наиболее эффективным остается пока обычное гладкоствольное охотничье ружье, заряженное дробью, — оно уже прочно вошло в арсенал наряду с АК, без него сложно представить выезд боевой группы на задание. В Курской области (где, по словам военных, концентрация FPV выше, чем в самых горячих точках Донбасса) на фоне текущих угроз особенно востребованы оказались знания и умения курянина Владимира Стародуба — мастера спорта международного класса по стендовой стрельбе, призера кубков СССР и международных турниров, двукратного чемпиона России (один из рекордов — 199 выбитых мишеней из 200), инструктора по боевой подготовке регионального центра «Патриот». В последние месяцы он обучает мобилизованных, опытных солдат и офицеров, а также бойцов отряда «Барс – Курск». Специальный корреспондент «Известий» встретился со спортсменом и поговорил с ним о тонкостях стрельбы по движущимся мишеням.

Владимир Иванович Стародуб (справа) — мастер спорта международного класса по стендовой стрельбе Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

— Владимир Иванович, летящие тарелочки-мишени на стендовом комплексе аналогичны движущимся ударным БПЛА?

— Во многом. Схожи параметры их движения, и, соответственно, принципы поражения, а также оптимальная дистанция для ведения огня. По дронам при этом стрелять даже проще. Тарелка, когда вылетает из метательной машинки, имеет скорость 40 м/с, на излете — около 10–15. БПЛА при ударе по неподвижной цели также летит со скоростью 10–20 м/с. На нашем стрелково-стендовом комплексе мы моделируем разные ситуации — атаку в лоб, с разных углов, пролет сбоку, — всего около 10 вариантов, и стараемся, чтобы стрелок освоил их все.

Пораженная во время полета тарелка Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

— Каковы те самые основные принципы поражения мишени?

— Главное — оценить траекторию ее полета и выбрать правильное упреждение, то есть стреляем мы всегда впереди мишени. В одних случаях это может быть 1 м, в других — 1,5 и т. д. В саму тарелку целиться бессмысленно. Прекращать движение ствола при повторных выстрелах нельзя — это наиболее частая причина промахов. Двигаемся плавно, без рывков, мягко нажимаем спусковой крючок. Обязательно должны уметь обращаться с оружием: быстро заряжать, перезаряжать.

Секрет меткой стрельбы — правильное упреждение Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

— Какова оптимальная дистанция ведения огня по тарелкам, и, соответственно, дронам?

— Досягаемость дробового выстрела — 60 м. Но оптимальная дистанция — 35–40 м. На этом расстоянии достаточно хотя бы одной дробине (в патроне их несколько сотен. — «Известия») попасть в какую-то из 12 крутящихся лопастей — БПЛА будет поражен и упадет.

Для спортивной стрельбы используются двуствольные ружья с более эргономичным прикладом и качественной сверловкой ствола Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

— Что скажете про оружие?

— В спорте мы используем двухствольные ружья, отличие их от охотничьих — эргономичные приклады, больший вес, более качественная сверловка ствола. Для борьбы с FPV лучше всего применять так называемые полуавтоматы, вариаций много — МР-153, МР-155, МЦ-21-12 отечественного производства, они способны произвести четыре, пять, восемь выстрелов подряд, не нужно тратить время на перезарядку. Калибр — 12. Одноствольные. Хороший вариант — гладкоствольные клоны автомата Калашникова. Хотя на фронте применяют, конечно, то, что есть. И просят любые ружья, там, как говорится, не до жиру. Дробовики, кстати, сегодня используются уже чаще, чем АК, за исключением подразделений штурмовиков.

На полигоне отрабатываются разные модификации стрельбы по потенциальным дронам Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

— Какая дробь наиболее эффективна против БПЛА?

— От «семерки» (2,5 мм) — на ближних дистанциях. До «тройки» (3,5 мм) — она способна поражать цель на расстоянии до 60 м.

В одном патроне находится несколько сотен дробин Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

— Есть какие-то правила поведения стрелка при появлении атакующего дрона?

— По возможности максимально долго не раскрывать себя, то есть не показывать, что у тебя ружье, — в обратном случае опытный FPV-оператор может начать вести коптер галсами (зигзагами). Подпускаешь на нужную дистанцию и бьешь с упреждением с учетом траектории. Если он в 15 м от тебя и меньше — сразу в цель. Отмечу, что вариативность эту следует нарабатывать постоянно. У человека без опыта попасть в движущийся объект шансов мало.

Летящий дрон имитирует тарелка Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

— Какой вам видится наиболее эффективная практика использования опытных стрелков в подразделениях, а также в приграничной зоне той же Курской области?

— На передовой в каждом взводе должно быть, желательно, два-три обученных человека с гладкоствольным оружием. И, повторюсь, тренировки нужны непрерывные, тем более профессиональных стрелков, способных передать свой опыт, в нашей стране много. В тылу необходимы группы по борьбе с БПЛА. Например, райцентр Коренево в самом начале вторжения ВСУ долбили дронами непрерывно. А вот отряд профессионалов из 30 человек мог бы свести все эти атаки к минимуму, достаточно было расставить стрелков парами на перекрестках, дорогах, поворотах, подъемах и железнодорожных переездах. Характерный пример: наши ребята работали недавно на эвакуации в одном из приграничных сел, и водитель и четверо военных с ружьями за два часа сбили восемь беспилотников! Это серьезный результат. Проблему следует решать комплексно.

Метательная машинка, скорость вылетающей тарелки — 40 м/с Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

— Почему и когда вы выбрали этот спорт? Что он дает вам?

— Начал заниматься в восьмом классе. В роду у меня все охотники — отец, дед, — и я пошел, чтобы научиться метко стрелять на охоте. Одним из моих тренеров был Юрий Филаретович Цуранов — десятикратный чемпион мира. Что дает стендовая стрельба? В первую очередь, самообладание. С августа мы постоянно эвакуируем гражданских людей из приграничья, — опасность FPV там высокая. Никакой паники и эмоциональности при появлении камикадзе быть не должно, только взвешенные и четкие решения и действия. Спортивная закалка в этом смысле оказывается очень кстати.

Сергей Прудников