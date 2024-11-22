В Европе представлена система РЭБ нового поколения для истребителей Eurofighter Typhoon

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В Европе представлена усовершенствованная система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для многоцелевого истребителя Eurofighter Typhoon, разработанная консорциумом EuroDASS в сотрудничестве с BAE Systems и другими технологическими компаниями, пишет портал Defense News.

Согласно заявлениям разработчика, новая система сможет обеспечить защиту самолёта от современных и перспективных угроз вплоть до 2060 года и далее.

В материале говорится, что представленная система РЭБ нового поколения, построенная на основе существующего комплекса Praetorian Defensive Aids Sub-System (DASS), обеспечит повышенную ситуационную осведомлённость и выживаемость самолета, а также его способность реагировать на угрозы.

Новая РЭБ для Eurofighter Typhoon получила совместимость с высокомощным электронным атакующим модулем, предназначенным для подавления средств противовоздушной обороны (SEAD), включает в себя технологию Digital Radio Frequency Memory (DRFM), позволяющую получать и хранить в цифровой форме копии радиочастотных сигналов, продвинутую классификацию угроз, а также более мощные широкополосные активные фазированные антенные решётки (AESA).

Важным преимуществом новинки, как заявляет разработчик, является форма и размеры системы, идентичные существующей DASS. Это позволяет устанавливать её как на новые, так и на уже находящиеся в эксплуатации самолёты Typhoon без модификаций планера или ограничений полётных характеристик.

В статье указано, что в 2023 году были проведены испытания новых цифровых приёмников и расширенного диапазона частот, а в 2024 году завершились успешные интеграционные испытания на Eurofighter Typhoon. Эти работы подтвердили работоспособность системы и обеспечили данные для оценки потенциальных сценариев угроз.