Войти
Военное обозрение

В Европе представлена система РЭБ нового поколения для истребителей Eurofighter Typhoon

408
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В Европе представлена усовершенствованная система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для многоцелевого истребителя Eurofighter Typhoon, разработанная консорциумом EuroDASS в сотрудничестве с BAE Systems и другими технологическими компаниями, пишет портал Defense News.

Согласно заявлениям разработчика, новая система сможет обеспечить защиту самолёта от современных и перспективных угроз вплоть до 2060 года и далее.

В материале говорится, что представленная система РЭБ нового поколения, построенная на основе существующего комплекса Praetorian Defensive Aids Sub-System (DASS), обеспечит повышенную ситуационную осведомлённость и выживаемость самолета, а также его способность реагировать на угрозы.

Новая РЭБ для Eurofighter Typhoon получила совместимость с высокомощным электронным атакующим модулем, предназначенным для подавления средств противовоздушной обороны (SEAD), включает в себя технологию Digital Radio Frequency Memory (DRFM), позволяющую получать и хранить в цифровой форме копии радиочастотных сигналов, продвинутую классификацию угроз, а также более мощные широкополосные активные фазированные антенные решётки (AESA).

Важным преимуществом новинки, как заявляет разработчик, является форма и размеры системы, идентичные существующей DASS. Это позволяет устанавливать её как на новые, так и на уже находящиеся в эксплуатации самолёты Typhoon без модификаций планера или ограничений полётных характеристик.

В статье указано, что в 2023 году были проведены испытания новых цифровых приёмников и расширенного диапазона частот, а в 2024 году завершились успешные интеграционные испытания на Eurofighter Typhoon. Эти работы подтвердили работоспособность системы и обеспечили данные для оценки потенциальных сценариев угроз.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
EF-2000
Компании
BAE Systems
Navantia
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.11 20:23
  • 0
В рамках "корабельной полемики".
  • 22.11 18:30
  • 5826
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.11 16:34
  • 1
Степанов: Канада забыла о своем суверенитете, одобрив передачу США Украине мин
  • 22.11 16:14
  • 11
Россия впервые ударила межконтинентальной баллистической ракетой по Украине. На что способен комплекс «Рубеж»?
  • 22.11 12:43
  • 7
Стало известно о выгоде США от модернизации мощнейшего корабля ВМФ России
  • 22.11 04:04
  • 684
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.11 03:10
  • 2
ВСУ получили от США усовершенствованные противорадиолокационные ракеты AGM-88E (AARGM) для ударов по российским средствам ПВО
  • 22.11 02:28
  • 1
Путин сообщил о нанесении комбинированного удара ВС РФ по ОПК Украины
  • 21.11 20:03
  • 1
Аналитик Коротченко считает, что предупреждения об ответном ударе РФ не будет
  • 21.11 16:16
  • 136
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 21.11 13:19
  • 16
МС-21 готовится к первому полету
  • 21.11 13:14
  • 39
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 21.11 12:14
  • 0
Один – за всех и все – за одного!
  • 21.11 12:12
  • 0
Моделирование боевых действий – основа системы поддержки принятия решений
  • 21.11 11:52
  • 11
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России