ЦАМТО, 21 ноября. США используют многомиллиардную военную помощь Украине для модернизации собственного арсенала, отправляя Киеву устаревающие ракеты ATACMS, срок службы которых истекает, согласно документам, уже в следующем году.

Об этом свидетельствуют результаты анализа американского военного бюджета, проведенного "РИА Новости".

Как следует из анализа, ракеты ATACMS не являются самой современной системой вооружений в арсенале США. Их отправка Киеву позволяет Вашингтону направить освободившиеся средства на модернизацию собственного арсенала. Такое решение также снижает финансовую нагрузку на Пентагон, учитывая, что многие из данных вооружений уже в скором времени выйдут из строя.

Как отмечает "РИА Новости", согласно данным сайта Ukraine Oversight, созданного для мониторинга отправки военной помощи Украине, с февраля 2022 года Конгресс США увеличил лимит на поставки оружия в рамках президентских полномочий (Presidential Drawdown Authority, PDA) до 33,3 млрд. долл. В то же время, Пентагон получил 45,8 млрд. долл. дополнительных средств на восполнение своих арсеналов, что значительно превышает заявленную стоимость переданных Украине вооружений.

Дополнительно в рамках "Инициативы помощи Украине в сфере безопасности" (USAI) было выделено 32,7 млрд. долл., которые используются для закупки оружия на международных рынках (прежде всего у американских предприятий ОПК).

Американские власти стремятся завершить передачу оставшихся 5,5 млрд. долл. в рамках PDA до 20 января 2025 года, когда избранный президент Дональд Трамп официально вступит в должность. Ранее тот обещал пересмотреть текущие механизмы поставок, что потенциально может привести к изменениям в отношениях между Вашингтоном и Киевом.