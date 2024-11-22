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Начало модернизации "Северной верфи" запланировали на конец 2025 года

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Объединенная судостроительная корпорация планирует начать строительные работы по модернизации "Северной верфи" в конце 2025 года. Об этом в интервью Коммерсанту рассказал гендиректор ОСК Андрей Пучков.

"Мы зашли сейчас в проектирование, рассчитываем, что в первом полугодии следующего года будет готов проект в полном объеме. Начать строительство, если все пойдет без задержек, планируем в конце следующего года", – рассказал он.

Корвет "Гремящий" (пр.20385) у достроечной набережной "Северной верфи"

Пресс-служба судостроительного завода "Северная верфь"


Андрей Пучков добавил, что речь идет о создании фактически новой верфи. По его словам, изменятся размеры стапельных мест, увеличатся доки, планируется внедрение автоматизации процессов, что в целом приведет к увеличению производственных мощностей более чем в десять раз.

"Северная верфь" строит в интересах ВМФ России корветы проекта 20380/20385, а также фрегаты проекта 22350. В октябре 2023 года возглавлявший на тот момент предприятие Игорь Орлов сообщил, что ОСК одобрила концепцию модернизации завода. По его словам, общий объем инвестиций оценивался в 100 млрд рублей.

Также осенью 2023 года решением президента РФ Владимира Путина Объединенную судостроительную корпорацию передали в управление на пять лет банку ВТБ. В феврале 2024 года Игорь Орлов покинул "Северную верфь".

Напомним, что еще в 2017 году стартовал так называемый первый этап модернизации "Северной верфи", который предполагал постройку нового эллинга. Контракт получил "Метрострой". Планировалось, что работы завершатся в первом квартале 2019 года, однако подрядчик не справился с задачей и соглашение с ним расторгли.

В феврале 2020-го возглавлявший тогда ОСК Алексей Рахманов утверждал, что строительство эллинга планируют все-таки завершить до конца года.

В сентябре 2020 года "Северная верфь" подписала контракт с новым подрядчиком на реализацию первого этапа модернизации производственных мощностей – ООО "Отечественные системы и технологии". В феврале 2021 года Алексей Рахманов утверждал, что объект сдадут в 2022 году. Однако новый подрядчик также не справился с поставленными задачами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
Северная верфь
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
20380 Корвет-1
20385
22350
1 комментарий
№1
23.11.2024 04:09
Цитата
Андрей Пучков добавил, что речь идет о создании фактически новой верфи. По его словам, изменятся размеры стапельных мест, увеличатся доки, планируется внедрение автоматизации процессов, что в целом приведет к увеличению производственных мощностей более чем в десять раз.

"Северная верфь" строит в интересах ВМФ России корветы проекта 20380/20385, а также фрегаты проекта 22350.
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Вот именно. Это настоящий "военно-морской" подход (и проект). А если добавить идущую модернизацию АСЗ, то получится ПОХОЖАЯ НА РЕАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ по модернизации/воссозданию/развитию ВМФ (для Северного и Тихооеканского флотов) картина. Особенно с учетом создания в РФ как промышленности корабельного двигателестроения, так и линейки корабельных ГТД - от "корветских" до "крейсерских".
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