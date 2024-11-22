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Песков сообщил об использовании эшелонированной ПВО против атак украинских дронов

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Песков: ВС РФ используют эшелонированную ПВО против атак дронов на регионы

Вооруженные силы России применяют эшелонированные системы противовоздушной обороны для снижения до минимума угрозы атак беспилотников на российские регионы. Об этом заявил 21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь, конечно, в первую очередь работают наши военные, они создают эшелонированные системы ПВО, чтобы снижать до минимума угрозу от таких атак дронов. Но, конечно же, полностью, на 100%, эффективной ни одна система быть не может», — сказал он в интервью «РИА Новости».

По этой причине из-за подобных атак Вооруженных сил Украины иногда всё же случаются трагедии, добавил Песков. Он указал, что единственный способ полностью застраховаться от таких ситуаций состоит в достижении целей специальной военной операции.

Официальный представитель Кремля также отметил, что ВСУ с помощью дронов атакуют жилые объекты на территории России, тогда как российские военные работают лишь по военным целям.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух украинских дронов над территориями Ростовской и Волгоградской областей. Их ликвидировали дежурные средства ПВО. Кроме того, накануне вечером беспилотники ВСУ атаковали два села в Белгородской области, в одном из них пострадала мирная жительница.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу еще 7 ноября подчеркнул, что киевский режим сейчас превратился в управляемого извне опасного террориста. По его словам, на данный момент западные страны стоят перед выбором — продолжить финансирование Украины или начать переговоры.


Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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