Началось строительство третьего фрегата класса "Тамандаре" для ВМС Бразилии

ЦАМТО, 21 ноября. На верфи ThyssenKrupp - Estaleiro Brasil Sul в Итажаи (шт.Санта-Катарина) состоялась церемония резки первой стали для фрегата (F202) "Кунья Морейра" класса "Тамандаре".

"Кунья Морейра" станет третьим из четырех заказанных для бразильского флота кораблем класса "Тамандаре". Как ожидается, фрегат будет спущен на воду в 2026 году и войдет в боевой состав ВМС Бразилии в 2028 году.

Как сообщал ЦАМТО, реализация программы строительства фрегатов класса "Тамандаре" началась в 2017 году. В марте 2019 года командование ВМС Бразилии выбрало консорциум Aguas Azuis, сформированный компаниями ThyssenKrupp Marine Systems, Embraer Defense & Security и ATECH Negocios em Tecnologias SA, предпочтительным претендентом на поставку четырех кораблей класса "Тамандаре".

В марте 2020 года государственная компания Emgepron (Empresa Gerencial de Projetos Navais), действующая от имени Минобороны Бразилии, и совместное предприятие Aguas Azuis подписали контракт на строительство четырех многоцелевых фрегатов класса "Тамандаре". Стоимость проекта оценивается в 9,1 млрд. реалов (2 млрд. долл.). Поставки кораблей предварительно запланированы на период с 2025 по 2029 гг.

Контракт также включает передачу технологий строительства кораблей, систем боевого управления и управления платформой, комплексную логистическую поддержку и управление жизненным циклом.

ВМС Бразилии будут применять новые корабли для противодействия современным надводными, подводными и воздушным угрозам, обеспечения защиты морских перевозок, контроля территориальных вод и исключительной экономической зоны. Они также будут применяться для проведения поисково-спасательных операций и в миссиях по поддержанию мира и оказанию гуманитарной помощи.

Резка стали для головного фрегата, "Тамандаре", началась 5 сентября 2022 года, церемония закладки киля состоялась в марте 2023 года, а спуска на воду – в августе 2024 года. Поставка корабля ВМС Бразилии запланирована на конец 2025 года. Закладка киля второго корабля серии, F201 "Джеронимо де Альбукерке", состоялась в июне 2024 года. Спуск на воду запланирован на август 2025 года, а поставка ВМС Бразилии – на январь 2027 года.

Новые многоцелевые корабли основаны на немецком проекте MEKO. Как предполагается, длина фрегата класса "Тамандаре" составит 107,2 м, максимальная ширина – 15,95 м, осадка – 5,3 м, водоизмещение – 3380 т, экипаж – 136 человек.

Силовая установка будет включать 4 дизельных двигателя MAN 12V 28/33 DSTC, дизельные генераторы Caterpillar C32. Расчетная крейсерская скорость – 14 узлов, максимальная скорость – 25 узлов. Дальность хода составит 5500 морских миль, автономность – 28 суток.

Предполагается, что в состав вооружения кораблей войдут 76/62-мм артиллерийская установка, 30-мм ЗАК Sea Snake, 12-контейнерная ВПУ ЗРК SeaCeptor, 8 ПКР MM40 "Экзосет" Блок.3, ДУМВ компании FN Herstal, система отстрела ложных целей C-Guard, два трехтрубных торпедных аппарата компании SEA. Фрегат будет оснащен летной палубой и вертолетным ангаром.